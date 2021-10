Exclusiv. Dilema care a împărțit România în două: S-a vaccinat sau nu Diana Șoșoacă? Explicațiile senatoarei nu lasă loc de dubii

Jurnaliștii Robert Turcescu şi Dan Andronic au avut-o luni ca invitată live, pe pagina de Facebook evz.ro şi pe canalul de YouTube EVZ-Capital, pe senatoarea Diana Şoşoacă. Știrea lansată pe surse de jurnalista Alexandra Păcuraru că politiciana și Gigi Becali s-ar fi vaccinat a fost contestată vehement de aceasta, care a anunțat că o va în judecată pe jurnalista Realitatea Plus.

Șoșoacă: „Nu mă voi vaccina în viața mea”

Chestionată de moderatorul Robert Turcescu dacă este adevărat că are anumite afecțiuni după cum reiese din adeverința sa medicală, politiciana a criticat faptul că documentul cu datele ei medicale confidențiale sub formă de coduri circulă pe Internet. „Nu mă voi vaccina în viața mea, nu am încredere în vaccin. Sunt date cu caracter personal, e vorba de fals și uz de fals”, a acuzat Diana Șoșoacă. Eu nu încerc o devoalare a unor suferințe pe care le aveți, dar ele deja sunt publice în acest timp. Are legătură decizia dvs. de nevaccinare cu aceste afecțiuni?”, a întrebat Turcescu.

„Toată Europa are tratamentele, în România nu le găsim nici în spital”

„Acolo sunt scrise niște coduri tocmai pentru a nu face publice diagnosticele de care suferă o persoană. Acea adeverință trebuie arătată organelor de control, dar ele nu au dreptul să-ți verifice starea de sănătate. Iau ca atare adeverința de exceptare”, a explicat fosta membră AUR. Aceasta a criticat statul pentru că nu prezintă efectele adverse ale vaccinurilor COVID, efecte care se pot prelungi pe o durată de 5 ani. EMA a întors raportul respectiv (n.r. – care arată că vaccinul nu prezintă efecte adverse). (…) Pentru ce toată Europa are tratamentele inclusiv în farmacii, iar în România nu le găsim nici în spital? Sunt specialistă în acest vaccin, sunt specialistă în malpraxis”, a continuat invitata.

„Medicii nu recurg la consimțământul informat”

Diana Șoșoacă a atacat virulent poziția medicilor români, care nu informează pacientul în totală cunoștință de cauză despre vaccinurile Covid. „Legea 46/2003 articolul 13 e pentru drepturile pacientului. Convenția de la Olviedo menționează foarte clar că nu poți face niciun act medical fără consimțământul informat. Din ce am vorbit cu medicii pe care i-am contactat și fac vaccinuri, niciunul nu aduce la cunoștința persoanelor pe care le injectează efectele adverse, inclusiv cele letale. Mă ocup de malpraxis medical de 15 ani. Sunt un activist civic ajuns în Parlament”.

„Oamenii sunt internați împotriva voinței lor. Este o crimă împotriva umanității„

Politiciana a explicat, de asemenea, de ce este atât de prezentă în spațiul public cu proteste și filmări din spitale. „Vedem numai filmări regizate, manipulate. Mi se pare corect ca atunci când oamenii mă cheamă și îmi spun: salvați-mi soțul, să mă duc. Oamenii sunt internați împotriva voinței lor. Știți câți oameni solicită să nu fie intubați? Mor din cauza lipsei de tratamente. Media este mincinoasă. Oamenii ăia din spitale nu sunt toți morți de Covid. 88% din totalul persoanelor moarte de cancer în pandemie au murit din cauza lipsei de tratament. Este o crimă împotriva umanității. Medicii nu au voie să vorbească. Nu eu am morți pe conștiință”, a subliniat Diana Șoșoacă. Aceasta a mai făcut o acuzație gravă, și anume că 70% dintre medici nu sunt vaccinați.

