În urma negocierilor pe care Dan Barna le-a purtat cu PNL pentru stabilirea candidaților la primăriile de sector s-a stabilit ca cei din USR să candideze la sectoarele 1 și 2, iar liberalii la 3 și 6.

Acest lucru a fost de natură s-o nemulțumească pe Ana Ciceală, candidatul USR-PLUS la sectorul 3 care i-a reproșat lui Dan Barna că nu a anunțat-o despre intenția de a ceda candidatura la Primăria Sector 3. În replică, președintele USR i-a transmis că sacrificiul ei este necesar în contextul în care liberalii au acceptat candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Generală.

Conform unei tradiții de acum împământenite în USR, scandalul s-a mutat pe grupurile interne ale partidului, de pe Facebook.

Ulterior, au apărut în spațiul public și stenograme ale unor discuții aprinse dintre cei doi, în care Dan Barna îi reproșează Anei Ciceală ipocrizia și îi cere să înceteze cu atacurile pentru că avea cunoștință despre negocierile cu PNL și despre intenția USR de a ceda sectorul 3.

„De fapt ce-a fost asta? Tu şi câţiva colegi aţi vrut să punctaţi intern, să-şi ia Barna hate. Ne convine deal-ul până la urmă. Îşi ia Barna nişte hate, oricum el e out. Dar asta ne afectează pe toţi. Dacă îmi daţi mie castane nu vă ajută nici pe voi în campanie electorală. În restul perioadei, când avem alegeri interne pot să înţeleg. Ne afectează pe toţi, faptul că m-ai slăbit pe mine interne..”, i-a reproșat Dan Barna Anei Ciceală.

Ana Ciceală i-ar fi reproșat lui Dan Barna că a negociat fără ca ea să știe ce intenționează.

„Eu ştiam că nu s-a ajuns la nicio concluzie, că eu am refuzat. Nu vrem să renunţăm la această candidatură şi mă aşteptam că Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic după ce am spus că nu în mod oficial. Nu mi-a răspuns la telefon, am trimis un mesaj scris în care am spus că am revenit după cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens să renunţăm la candidatura asta (pentru sectorul 3 – n.r.)”, a replicat Ana Cicceală.

Astfel, conform informațiilor apărute pe surse, Dan Barna i-a reproșat Anei Ciceală faptul că a condiționat retragerea candidaturii de la Sectorul 3 de susținerea pentru poziția de viceprimar la Primăria Generală, funcție care ar reveni celor de la PLUS, mai precis lui Vlad Voiculescu.

Până în prezent PNL și USR s-au înțeles, în urma negocierilor pe care le-au purtat Dan Barna și Ludovic Orban, ca USR să propună candidați pentru sectoarele 1 și 2, iar PNL pentru sectoarele 3 și 6. Celelalte două sectoare, 4 și 5 urmează să fie puse în discuție la o următoare rundă de negocieri.

Până în prezent, negocierile nu au inclus și PMP, însă nu este exclus să existe o discuție după finalizarea înțelegerii dintre cele două partide.