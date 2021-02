Scandal intern în PNL. Reproşuri pentru Orban. Alin Tișe i-a spus lui Orban că dacă nu e nimic în neregulă cu cedarea Prefecturii Cluj celor din UDMR, poate ar trebui să cedeze conducerea Camerei Deputaţilor aceleiaşi formaţiuni.

Ludovic Orban a declarat marţi, 16 februarie, că nu are importanță din ce partid face parte prefectul. Liderul liberalilor a explicat că indiferent cine e e prefect, el va aplica oricum politica Guvernului României.

„Orban spune că nu contează de la ce partid e prefectul, că aplică politica Guvernului României. Eu propun, pe aceeași lungime a afirmațiilor domnului Orban, să cedăm UDMR postul de președinte al Camerei Deputaților, pentru că oricum va aplica politica majorității care guvernează România.

Majoritatea din Parlament este aceeași cu cea care guvernează, deci oricum nu va conta că președintele Camerei Deputaților va fi de la UDMR. Astfel, propun să cedăm funcția amintită UDMR, iar în schimb, Orban să fie de acord să dăm prefectul de la Cluj la UDMR”, a declarat Tișe pentru Gazeta de Cluj.

Altfel, Alin Tișe își menține poziția pe care și-a exprimat-o public până la momentul de față. El consideră că prefectul de la Cluj trebuie să fie liberal: „Este normal ca prefectul să provină din partidul cu cel mai mare număr de voturi, cu cel mai mare număr de primari.

Alin Tișe nu renunţă şi vrea prefect de la PNL

Prin urmare, la Cluj este firesc să fie numit prefect din PNL. Eu sper că toată lumea înțelege necesitatea acestei schimbări, respectiv importanța acesteia pentru comunitatea clujeană. Normalitatea trebuie să ne ghideze mai departe.

Cred că soluția optimă și necesară pentru Cluj este aceasta, fiindcă avem un partid care a obținut cele mai multe voturi în județ și care a adus PNLului cele mai multe voturi la nivel național. Ceea ce a facut Ludovic Orban este o mare greșeală față de organizația PNL Cluj. Nu există argumente pe care să le prezentăm cetățenilor și oamenilor noștri.

Consider că această greșeală imensă trebuie să fie îndreptată de cei care au cauzat-o, respectiv de președintele Orban și grupul de acoliți din jurul său, care au decis acest lucru.

Chestiunea la care a făcut referire domnul Kelemen Hunor trebuie reglementată și rezolvată la nivel național. În virtutea bunelor colaborări din Cluj, sper ca UDMR să accepte o negociere pe chestiuni palpabile și realizabile.”

Hunor Kelemen nu ţine cu dinţii de Prefectura Cluj

Cu privire la acelaşi subiect, Hunor Kelemen a precizat: „Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima opţiune, dar asta a ieşit în urma negocierilor. Se poate schimba prefectură cu prefectură, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate.

Prima noastră opţiune de prefect a fost Bihorul. Relaţia noastră cu PNL la Cluj este una veche, încercată, când PSD a dorit să mergem cu ei la Cluj, am refuzat şi am mers cu PNL. Relaţia noastră este mai importantă decât poziţia de prefect, dar în acest moment, aceasta ne revine nouă. Că nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul.”

