Lucrătorii de la Apele Române ar fi lucrat pe domeniul lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean. Acesta este cumătrul directorului instituției, Petru Avram.

Încă un scandal este pe cale să izbucnească la Iași, la Apele Române, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad. De această data nu mai este vorba despre angajări controversate, de persoane lipsite de pregătire și expertiză în instituție.

Scandalul vizează lucrări făcute de lucrători ai Apelor Române pe domeniul familiei fostului ministru al Mediului Costel Alexe. Informația a fost prezentată de publicația ReporterIS, care pune la dispoziție și o înregistrare. Conform publicației, la ferma familiei Alexe, de la Sculeni au fost aduși muncitori de la Apele Române pentru lucrări de amenajare.

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad este condusă de Petru Avram, cumătrul lui Costel Avram și vicepreședinte al PNL Iași. Acesta a intrat în atenția publicului după scandalul chelneriției angajate pe un post de inginer.

Lucrătorii de la Apele Române au lucrat la domeniul lui Costel Alexe

În toamna anului trecut, conform sursei citate mai sus, la ferma familiei Alexe din Sculeni au lucrat angajați ai Apelor Româene.

Unul dintre aceștia se numește Dumitru Stroi și apare pe înregistrarea distribuită de publicație. Omul recunoaște în fața unui reporter incognito că a făcut mai multe lucări la ferma lui Alexe,

„Eu am făcut mai multe puțuri acolo. (…) Cu motocompresor am făcut denisipare. (…) Când am fost ultima oară era în regulă. (…) Am mai avut probleme cu el, m-am mai dus o dată acolo, cu ăla de la wc-ul, din capăt, de la hala aia. (…) Ei au pus și au tras cu două pompe de-acolo. Forajul nu dă cât vrea ei, forajul dă, le-am spus eu atunci cât dă, nu mai știu sigur că n-am hârtiile la mine acum”, a explicat muncitorul.

Replica directorului Petru Avram

Contactat de reporteri, Petru Avram, directorul ABA Prut-Bârlad, susține că nu cunoaște pe unde a lucrat angajatul instituției. El spune că este posibil ca muncitorul să fi mers pe domeniul lui Costel Alexe în timpul liber. Petru Avram susține că nimeni nu l-a trimis pe muncitor la Sculeni.

„Nu știu. Dacă o fi făcut ceva, o fi făcut pe timpul lor, pe banii lor. N-am nicio legătură eu cu ele (puțurile – n. red.). Treaba lui ce face în timpul liber, eu n-am nicio legătură cu asta”, a afirmat Petru Avram, conform ReporterIS.

Conform sursei Dumitru Stroi nu are înregistrată nici o firmă, SRL, PFA etc. pe numele său. Astfel, dacă a lucrat pe cont propriu, la domeniul lui Costel Alexe, a făcut-o „la negru”, ilegal.

Costel Alexe își construiește un zonă de agrement

La Sculeni, familia lui Costel Alexe ridică mai multe construcții, între care un conac estimat la un milion de euro, conform ReporterIS. Pe domeniu urmează să fie amenajat lac artificial și chiar o grădină zoologică. Terenul pe care se construiește are o suprafață totală de 4 hectare.

Se pare că președintele Consiliului Județean Iași intenționează să amenajeze o zonă de agrement cu spații de cazare, restaurant, sală de evenimente, un loc de relaxare. Acesta este situate la 20 de kilometri de Iași, pe granița cu Republica Moldova, un adevărat paradis verde.