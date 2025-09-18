Monden

Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul

Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
O cântăreață de muzică populară din Gorj și soțul ei, bucătar în Timiș, au fost prinși marți, 16 septembrie, încercând să sustragă mai multe produse dintr-un hypermarket din municipiul Târgu Jiu, au anunțat autoritățile.

O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul

Cei doi s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar bunurile au fost recuperate și returnate magazinului. Potrivit autorităților, întreaga acțiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului.

Teodora Pană

Teodora Pană. Sursa foto Facebook

Aceștia încercau să ia parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante, în valoare totală de aproximativ 380 de lei. Polițiștii au intervenit rapid și au recuperat bunurile.

Au fost prinși

„La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri.

Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse”, a transmis Poliția Municipiului Târgu Jiu.

Cântăreața neagă tot

Cazul a stârnit imediat reacții în mediul online și în comunitatea locală, fiind deosebit de vizibil datorită notorietății artistei în muzica populară. În ciuda dovezilor surprinse de camerele de supraveghere, interpreta de muzică populară Teodora Pană a negat acuzațiile:

„Nu am furat”, a spus artista, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook Sunclick.

Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii continuă să stabilească toate circumstanțele incidentului. Evenimentul readuce în prim-plan discuțiile despre furturile din magazine și despre măsurile de prevenire, precum supravegherea video și intervenția rapidă a personalului de securitate.

Reacția promptă a autorităților a permis identificarea imediată a celor doi și returnarea produselor către magazin, evitând pierderi mai mari.

