Scandal în Parlament: PSD și UDMR vor să voteze un guvern minoritar. PNL este scos din joc. Bătaie pe ministere și bani LIVE TEXT

PSD și UDMR au recurs la o nouă tactică: PNL, în offside

UPDATE 4: Dacă PSD și UDMR nu vor reuși să se înțeleagă cu liberalii asupra negocierilor pe ministere, cele două partide au decis că voteze un guvern minoritar pentru ca România să aibă joia viitoare un Guvern învestit, au transmis surse politice pentru Antena3.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, și Marcel Ciolacu, președintele PSD, au avut o întâlnire, separat, chiar înainte de ședința cu PNL de la ora 12.00. Este, practic, o tactică de negociere a celor doi lideri astfel încât să lase PNL-ul în offside.

„UDMR nu va sta cu pantalonii dați jos până la genunchi”

UPDATE 3: Dacă UDMR rămâne fără unul dintre cele trei portofolii, se va retrage de la guvernare? Kelemen Hunor a transmis că „orice este posibil”, cu excepția unui singur lucru. „UDMR nu poate să fie elementul de decor într-un guvern, să stăm noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul zâmbind.

Vom vedea după ce finalizăm discuțiile, deocamdată suntem departe de a finaliza discuțiile (n.r. cu toate acestea, și Kelemen Hunor a transmis că joia viitoare vom avea guvern). Vă dați seama că fără noi se poate face majoritate. Nu este o chestiune aritmetică, este o chestiune politică. (…) Nu am fost sabotați de nimeni, sigur fiecare face greșeli, trebuie să depășim faza cu portofoliile. Ne vom vedea astăzi sau mâine.

Nu am cerut sprijinul nimănui (n.r. în legătură cu apelarea la ajutorul lui Marcel Ciolacu). Stau destul de bine pe picioarele mele și nu îl voi cere. În acest moment, ne sprijinim reciproc”, a declarat președintele UDMR.

Kelemen Hunor nu renunță la Ministerul Dezvoltării

Întrebat dacă UDMR nu va renunța la Ministerul Dezvoltării, Kelemen Hunor a transmis că „această afirmație este destul de corectă.”

„Eu nu vreau să iau nimic de la nimeni, nu am pretenții, am renunțat să dăm noi prim-ministru, am renunțat la multe lucruri – nu vreau să intru în detalii acum -, am acceptat anumite situații, discutăm și vedem cum se va încheia.

(Negociați mai bine cu Florin Cîțu sau cu Nicolae Ciucă?) Eu negociez foarte bine cu toată lumea”, a mai adăugat Kelemen Hunor.

PSD pleacă de la guvernare dacă vreunul dintre partide se retrage

UPDATE 2: Joia viitoare vom avea guvern, a transmis președintele PSD, vineri, 19 noiembrie.

„Dacă UDMR iese din coaliție, evident și PSD va iese pentru că nu avem un alt mandat. (Renunță PSD la Ministerul Transporturilor?) PSD nu are niciun minister acum. De aceea avem negocieri.

Repet – eu am un mandat de la partid foarte clar, că vom creiona o coaliție PNL-PSD-UDMR-Minorități. Dacă unul iese, pleacă și PSD-ul.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Când se reiau negocierile pe ministere

UPDATE 1: Generalul Nicolae Ciucă a oferit asigurări că se vor găsi soluții pentru soluționarea blocajului din Parlament, pe tema negocierilor ministerelor. Potrivit liberalului, politicienii vor continua discuțiile în propriile partide, iar negocierile se vor relua oficial în după-amiaza zilei de vineri sau sâmbătă dimineață.

„Am convenit pe capitolul social, l-am încheiat. Am convenit pe acordul politic, s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la cap. Justiție și am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta, fiecare am convenit să luăm o pauză și vom continua discuțiile în interiorul partidelor, iar după-amiază sau dimineață reluăm negocierile.

UDMR amenință că se retrage de la guvernare

Fiecare minister este foarte important și nu există nicio discuție ca vreuna dintre formațiuni să iasă din coaliție. Sunt tehnici de negociere și fiecare își negociază obiectivele. Nici noi nu vrem să intrăm în coaliție fără PSD, UDMR și minorități. Găsim soluții și vom debloca. Se poartă negocieri, urmând să ne întoarcem la masa negocierilor și să găsim soluții”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri.

Știre inițială: Un nou blocaj în negocieri! UDMR amenință că se retrage de la guvernare dacă nu rămâne cu ministerele pe care le deține în prezent, în guvernul interimar, potrivit surselor politice. poziția UDMR vine în contextul în care generalul Nicolae Ciucă a oferit la negocierile de vineri PSD ministerele pe care le-a solicitat, fără a manifesta rezistență.

Florin Cîțu a mers la Ciolacu să îi ceară ministere

Potrivit surselor politice, Florin Cîțu a transmis că este nemulțumit de felul în care Nicolae Ciucă a negociat ministerele, motiv pentru care a discutat cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru a prelua măcar un minister important. Președintele social-democraților l-a trimis pe Florin Cîțu la Kelemen Hunor să îi ceară Ministerul Dezvoltării.

Kelemen Hunor a avut o poziție tranșantă și i-a anunțat pe liderii PSD și PNL că se va retrage din coaliția de guvernare dacă UDMR nu va rămâne cu ministerele negociate până acum. Ulterior, președintele UDMR s-a dus la Marcel Ciolacu pentru a-i cere susținere. Potrivit surselor politice Antena3, Marcel Ciolacu nu vrea să intre la guvernare fără PSD.

Liderul PSD a mai subliniat o chestiune importantă – anume că este dispus să voteze un guvern minoritar, doar pentru ca România să aibă un nou Executiv, conform sursei citate.