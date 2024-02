Scandal în coaliție la Timiș. Primarii liberali se revoltă împotriva prefectului PSD

Scandal în coaliție, la Timiș, între primarii PNL și prefectul social-democrat. Motivul este o hotărâre de Consiliu Județean prin care au fost alocate fonduri localităților din județ. Actual de reglementare a fost atacat în justiție, pentru legalitate, de Prefectură.

Un număr de 24 de primari liberali au mers la Prefectura Timiş ca să ceară o serie de explicații prefectului PSD, Mihai Ritivoiu. Liberalii au provocat scandal în coaliție după ce prefectul a atacat în instanţă hotărârea Consiliului Judeţean privind repartizarea sumelor destinate localităților.

Prefectul acuză faptul că hotărârea adoptată nu respectă legea. Mihai Ritvoiu a reclamat faptul că nu s-a ținut cont de regulamentul de repartizare a sumelor. Drept urmare, consideră că reprezentnații Consiliuui Județean trebuie să adopte o nouă hotărâre care să respecte legea.

„În momentul în care primim o plângere din partea unui grup politic, suntem obligaţi să ţinem cont de aceasta. Până acum nu s-a întâmplat. Primarii erau toţi de la PNL, încearcă să politizeze această… Din punctul nostru de vedere, legalitatea nu a fost obţinută în această hotărâre, aşa că, împreună cu departamentul juridic, am atacat această hotărâre. Programul de dezvoltare judeţeană de alocare a fondurilor are un regulament şi un sistem foarte clar”, a declarat prefectul județului Timiș despre acest scandal în coaliție.

Prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a mai spus, în contextul scandalului, că repartizarea sumelor, de către Consiliul Județean, s-a făcut într-o lipsă de transparență. Astfel nu sunt cunoscute criteriile după care au fost repartizate sumele pe localități.

Prefectul s-a opus cererii primarilor de a retrage acțiunea din justiție. El a explicat că acest scandal în coaliție poate fi stins în condițiile în care Consiliul Județean intră în legalitate. Din cauza încălcării legii, spune prefectul s-a ajuns la un blocaj în toate primăriile.

„La solicitarea primarulor de a retrage această acţiune în contencios, am spus că nu voi face acest lucru. Am explicat că singura soluţie ca acest demers să poată fi depăşit ţine de o nouă hotărâre de Consiliu Judeţean care să abroge această hotărâre. Este un blocaj la nivelul tuturor primăriilor până când această acţiune nu îşi are finalul în contencios administrativ. E o chestiune de săptămâni, luni”, a declarat prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, conform news.ro.