Scenariu exploziv. Cum ar putea fi Geoană susținut la prezidențiale de PSD

Prim-vicepreședintele PSD spune că dacă Mircea Geoană vrea susținerea partidului, nu se poate altfel, decât dacă se înscrie în formațiune.

Sorin Grindeanu a evidențiat că România trebuie să aibă un președinte de stânga, deoarece în ultimii 20 de țara a avut doar președinți de dreapta.

Sorin Grindeanu îl invită pe Mircea Geoană să se înscrie în PSD

„Mircea Geoană, în acest moment, nu este candidat PSD, nu e membru PSD. Eu am spus şi susţin acest lucru, că noi trebuie să avem candidat membru PSD. De 20 de ani avem preşedinţi de dreapta, cred că stânga trebuie să dea preşedinte după 20 de ani şi principalul partid de stânga, fiindcă altele nu există în Parlament, este PSD-ul.

Dacă Mircea Geoană doreşte să fie candidatul PSD, în primul rând trebuie să aibă o discuţie cu noi, să revină în partid. Fiindcă a fost preşedintele acestui partid, a fost membru de partid şi împreună să luăm decizia cea mai bună pentru ca stânga să dea viitorul preşedinte al României, nu personalizez: doreşte să aibă susţinerea PSD-ului, nu se poate altcumva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democratul a ținut să sublinieze că aceasta este doar părerea lui, iar colegii lui de partid ar putea să aibă altă opțiune, în momentul în care vor vorbi despre un posibil candidat.

Sorin Grindeanu susține că statutul PSD spune că în Congres este ales candidatul partidului la funcţia supremă în stat, potrivit digi24.

Geoană, favorit în intențiile de vot ale românilor

În preferințele electorale pentru alegerile prezidențiale, Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, conducea cu 26,2%. Era urmat de Marcel Ciolacu, Diana Șoșoacă, George Simion și Nicolae Ciucă, potrivit datelor unui sondat INSCOP de anul trecut.

În absența unei candidaturi din partea lui Mircea Geoană, Marcel Ciolacu ocupă prima poziție cu 27,4% din voturi, fiind urmat de Șoșoacă, Simion și Ciucă.

Atunci, premierul declara că există tot felul de sondaje, însă dacă Geoană a ieșit pe primul loc, nu ar mai avea rost să se facă alegeri.

„Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de… Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

Mircea Geoană, despre alegerile prezidențiale

În 2023, Geoană a declarat că va lua o decizie privind o posibilă candidatură la Preşedinţia României, după ce va termina mandatul la NATO, care se va încheia în octombrie 2024.

„Eu sunt un om care deja este vaccinat cu politica românească şi sunt un om mult mai circumspect faţă de ce înseamnă politică românească. Că am un interes imens faţă de România şi faţă de bătălia pentru viitorul României în ceea ce scriu în carte este altceva. (..) Am toată libertatea să-mi fac datoria profesionist până în ultima zi de mandat la NATO.

Aşa este corect, aşa este moral, aşa este profesional. Nu fac niciun fel de derogare de la această regulă. După ce termin la NATO, ne mai întâlnim, mai discutăm”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.