Mandatul de secretar general adjunct al NATO al lui Mircea Geoană, prelungit cu încă un an

„Mircea Geoană a fost un remarcabil Secretar General Adjunct al NATO, și un sprijin important pentru mine la nivel personal, într-un moment critic pentru securitatea euroatlantică.

Calitățile politice, expertiza și grația cu care lucrează sub presiune continuă să fie importante pentru alianța noastră transatlantică. Ca o recunoaștere a activității sale, i-am extins mandatul de Secretar General Adjunct al NATO cu un an, până la mijlocul lunii octombrie 2024”, a afirmat Jens Stoltenberg, potrivit unei postări pe Twiter a purtătorului de cuvânt Oana Lungescu.

