Președintele CJ Timiș, un adevărat latifundiar. Cât teren deține Alin Nica

Alin Nica, președintele CJTimiș, nu duce grja zilei de mâine. Soția este deținătoarea unui teren de 1.170 de metri pătrați în Dudeștii Noi, județul Timiș. Tot acolo deține și soțul un teren de 1097 metri pătrați. El a mai moștenit și o optime dintr-un alt teren de 2877 metri pătrați în aceiași localitate. A mai și cumpărat un altul, intravilan, tot acolo de 1136 de metri pătrați.

Mai deține o pătrime dintr-un alt teren de 4676 metri pătrați tot acolo. De asemenea el a moștenit o optime dintr-o parcelă din Arad de 3188 de metri pătrați. Iar în Dudeștii Noi, președintele CJ deține nu mai puțin de 40 de hectare de teren agricol în comuna Dudeștii Noi. Pe o parte din acest teren îl deține alături de alte persoane, dar chiar și așa lui îi revin peste 25 de hectare.

La capitolul case, acesta deține în Dudeștii noi o casă de 354 metri pătrați. De asemenea a moștenit în aceiași comună o altă casă de 331 metri pătrați. Totodată mai deține o pătrime dintr-o altă casă de 240 de metri pătrați în aceiași localitate.

Alin Nica, stăpân peste zeci de hectare

În Arad a moștenit o casă de locuit de 180 de metri pătrați. Și mai are un apartament în Timișoara de 27 de metri pătrați. La capitolul mașini, președintele CJ Timiș are un VW Jetta și o Skoda Kodiaq. Președintele CJ Timișoara mai are conturi în lei, dar și în euro după cum urmează.

Aproximativ 500.000 de mii de lei acesta îi deține în conturi la diferite bănci. Și aproximativ 40.000 de mii de euro sunt deținuți în alte conturi. De asemenea Alin Nica a dat și bani împrumut în valoare de 25.000 de euro. La capitolul împrumuturi acesta are unul de 175.000 de lei și un altul de 45.000 de lei.

Acesta a mai avut venituri de la Bruxelles în valoare de 33 de mii de euro. Salariul lui anual este de 164564 de lei la care se adaugă 412 lei ca indemnizație de la CNI. Soția are un venit de 50536 de lei ca profesoară la Școala Gimnazială din Dudeștii Noi. Din arendarea terenurilor, Alin Nica mai câștigă aproape 6000 de lei.