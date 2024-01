România, paralizată de noi greve. Funcționarii din primării și cei din Sănătate își cer drepturile

Sindicalişti de la Sanitas au protestat, zilele trecute, în faţa sediului Ministerului Muncii. Ei au cerut majorarea salariilor cu cel puţin 20%. Acum, funcționarii din primării se pregătesc de o grevă generală în cazul în care cerințele lor nu sunt respectate.

Sindicaliștii au amenințat cu grevă generală

Recent, Guvernul a anunţat o majorare salarială de 15% pentru angajaţii din Sănătate, pe lângă cea de 5% deja primită la 1 ianuarie 2024. În total, măririle se apropie de cât au cerut sindicaliștii de la Sanitas care au protestat azi în faţa Ministerului Muncii.

Săptămâna trecută, angajaţii din Sănătate au cerut o majorare cu cel putin 20% a tuturor salariilor. Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas. Prim-vicepreşedintele Sanitas Iulian Pope a declarat că „în principiu” Guvernul a acceptat creșterea de 20%:

„În principiu, principala noastră cerere – creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar – a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat unul dintre liderii sindicaliștilor.

Oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu au primit majorările promise prin legea salarizării

Sindicaliștii au amenințat că vor înceta munca din 5 februarie, dacă problema lor nu va fi rezolvată. Nici angajații din sistemul sanitar, reprezentați de sindicatul „Sanitas”, nu renunță la acțiunile de protest. Joi s-au întâlnit cu premierul și ar fi obţinut o creștere salarială pe tot anul de 20%.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a anunțat că se alătură celor de la Sanitas. Aceștia declanșează acţiuni de protest, primul demers fiind pichetarea Ministerului Sănătăţii în data de 1 februarie:

„Acţiunea comună a celor două federaţii reprezentative din Sănătate generează posibilitatea unei greve generale în acest sector şi obţinerea drepturilor solicitate pentru toţi angajaţii din sănătate”, potrivit unui comunicat de presă al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”.

Bugetarii se pregătesc de grevă

Angajații din peste 800 de comune și orașe se pregătesc să intre în grevă, nemulțumiți de salarii. Dan Cârlan, președintele sindicatul SCOR:

„Sistematic, cinci ani la rând, guvernul a venit prin ordonanțele trenuleț și a amputat aceste drepturi pe care noi le avem garantate prin legea salarizării. Suntem la 70% din nivelul pe care legea ni-l garantează”, a spus acesta.

Sindicaliștii din primării au mers la Guvern să depună o notificare prin care anunță că vor declanșa o grevă generală în administrația publică. Lucian Puiu, preşedintele Federaţiei Columna – SCOR:

„De precizat e că nu solicităm majorări salariale. Vrem doar să se acorde ce este scris în lege – salariul minim pe economie înmulţit cu coeficientul pe care sindicatul l-a negociat cu primarul”, a spus acesta.

Peste 11.000 de funcționari publici s-au alăturat deja inițiativei

Potrivit sindicaliștilor, majoritatea salariilor celor care lucrează în primăriile rurale sunt de sub 3.000 de lei. Sindicaliștii atrag atenția că regimul de salarizare reglementat ca urmare a intrării în vigoare a OUG 115/2023 „instituie o discriminare negativă flagrantă a personalului salariat din administrația publică locală, ale cărui salarii sunt <înghețate> la nivelul anului 2021 + 5%

față de toate celelalte familii ocupaționale bugetare cuprinse în anexele I-VIII ale legii-cadru a salarizării, salarizate la nivelul anului 2022 + 5%”.

Aceștia evidențiază „impactul profund negativ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023, prin care, pentru al cincilea an consecutiv, Guvernul împiedică în mod neconstituțional aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri bugetare”.

Revendicarea principală este aplicarea întocmai în administrația publică locală a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Nemulțumirile bugetarilor și revendicările acestora

Angajații din primării sunt la un pas de grevă generală. Oamenii au numeroase revendicări referitoare la salarizarea lor și la modul cum sunt alocate resursele în teritoriu.

Sindicaliștii solicită adoptarea de urgență a noii legi a salarizării, în concordanță cu angajamentele României din PNRR pentru dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public.

Consiliul Director Național al Sindicatului SCOR, care reprezintă salariații din primăriile de comune și orașe, a luat decizia să meargă până la capăt cu greva generală, stabilită pentru 5 februarie.

Demersul a fost semnat de 11.101 angajați din primării, care fac parte din sindicat (dintr-un număr total de 17.784 de membri). Este vorba de salariați din toate județele țării. În cazul în care Guvernul nu oprește demersul sindical, 5 februarie va zi de grevă generală în primării. Această acțiune va duce automat la o activitate instituțională mult diminuată, chiar blocată în unele locuri.

Angajații Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării au declanșat un protest spontan

Reprezentanții angajaților de la nivelul comunelor au precizat în documentul privind declanșarea grevei că drepturile lor salariale sunt diminuate cu circa 26%, adică diferența între ceea ce era prevăzut în Legea salarizării unitare și actele Guvernului prin care e amânată aplicarea acesteia. De asemenea, sindicaliștii arată că salariile angajaților din primării sunt „înghețate“ la nivelul anului 2021, plus 5%, acest ultim procent fiind cel acordat tuturor angajaților de la stat prin ordonanța-trenuleț, celelalte categorii bugetare având salariile la nivelul anului 2022 (conform Legii salarizării).

Tot joi, sindicatul salariaților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a anunțat că angajații instituției au declanșat un protest spontan, cerând „respectarea drepturilor și intereselor legitime ale angajaților”:

„Așteptăm acțiuni concrete și o manifestare reală a respectului față de muncă și contribuția noastră, esențială pentru fiecare cetățean al țării.

Este momentul pentru guvern să dea dovadă de responsabilitate și respect față de fiecare angajat al instituției noastre și față de munca depusă în slujba cetățenilor, atât în calitate de funcționari publici, cât și ca singura instituție care militează și contribuie la apărarea principiului egalității și tratamentului egal în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale”, afirmă sindicatul salariaților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, într-un comunicat transmis joi.