Primarii liberali dezertează pe capete. 10 edili au sărit în altă barcă

Traseismul politic este una din măsurile folosite de politicienii care nu se mai regăsesc în linia decizională a partidului. Exemple sunt multe. Luăm cazul lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, a părăsit Partidul Social Democrat pentru a îngroșa numărul liberalilor.

Primarii PNL din Mehedinți au schimbat tăbăra

Un alt exemplu este dat de fostul premier Florin Tudose care a părăsit barca PSD-lui. A trecut în partidul condus de Victor Ponta, PRO România, unde a obținut și un post de europarlamentar. Mai apoi, după debarcarea lui Dragnea a revenit în rândurile Partidului Social Democrat. Lista poate continua.

Ultimul caz de traseism politic îi are în prim plan pe 10 primari din Mehedinți, care nemulțumiți de deciziile din Aleea Modrogan au sărit gardul în tabăra social-democraților. Mutarea a fost confirmată de președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu.

„Spuneam în urmă cu ceva timp că ușa Organizației PSD Mehedinți este deschisă pentru toți cei care vor să se alăture echipei noastre și sigur, cei cu care noi putem face echipă pentru ca, împreună, să aducem plus valoare județului și implicit, comunităților pe care le reprezintă domniile lor! Mă bucur că astăzi, mai mulți primari din județul Mehedinți au ales să se alăture echipei PSD Mehedinți” potrivit Realitatea.

Șeful PSD Mehedinți a ținut să sublinieze în mesajul transmis pe canalul de comunicare Facebook, că decizia liberalilor de a ”dezerta” din tabăra liberalilor are la bază buna colaborare instituțională, indiferent de culoare politică pe teme ce au ca finalitate interesul cetățeanului. Fie că a fost vorba de colaborare pentru accesarea fondurilor europene, investiții sau buget local.

„Nu am ținut seama de culoarea politică a primarului”

„Am convingerea că decizia domniilor lor a venit ca urmare a colaborării pe care am avut-o, ca urmare a faptului că de fiecare dată când a fost vorba despre investiții, fie pe fonduri europene, fie pe buget local, nu am ținut seama de culoarea politică a primarului când am decis să reabilităm drumuri județene sau să facem alt gen de investiții”, a adăugat președintele PSD Mehedinți.

În același mesaj, Aladin Georgescu iterează faptul că bunăstarea cetățeanului trebuie plasată deasupra interesului de partid, oricare ar fi el. De asemenea, Georgescu este și președintele Consiliului Județean Mehedinți.

„Am făcut lucrurile astfel, întrucât vreau ca toți cetățenii județului să beneficieze de condiții cât mai bune de trai. Îi cunosc pe fiecare în parte și știu că putem face o echipă bună împreună!

Sunt bine ancorați în realitatea orașului și comunelor pe care le reprezintă, cunosc nevoile oamenilor și am convingerea că vom găsi, împreună, cele mai bune soluții pentru a le rezolva. Le mulțumesc pentru încredere și le doresc mult succes la alegeri! Am convingerea că împreună vom avea rezultate foarte bune!”, a scris președintele PSD Mehedinți și președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.

De asemenea, merită menționat că filiala PNL din Mehedinți este condusă de Virgil Popescu fostul ministru al Energiei.