Scăderea consumului de carne roșie procesată te ține departe de o boală cruntă







Un nou studiu a constatat că consumul de carne roșie procesată crește șansele de demență. Doar două porții pe săptămână de carne roșie procesată au fost asociate cu o creștere cu 14% a riscului de demență, comparativ cu cei care au consumat mai puțin de trei porții pe lună.

Consumul de carne roșie crește șansele de demență

Pentru Heather Snyder, vicepreședinte pentru relații medicale și științifice la Alzheimer's Association, această constatare are sens, având în vedere cunoștințele despre dietă și creier. Asociația Alzheimer încurajează de mult timp o alimentație mai sănătoasă, care să includă mai puține alimente procesate, deoarece acestea au fost asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv.

Studiul a fost condus de Yuhan Li, în prezent asistent de cercetare la Channing Division of Network Medicine din cadrul Brigham and Women's Hospital din Boston. Ea a efectuat studiul în timp ce era studentă absolventă la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Pe parcursul a 43 de ani de date de la 130.000 de persoane din Nurses' Health Study și Health Professionals Follow-Up Study, cercetătorii au analizat în special asocierile dintre consumul de carne roșie și demență.

Ce au descoperit cercetătorii

În total, 11 173 de cazuri de demență au apărut pe parcursul perioadei de studiu. Principala constatare a fost că persoanele care au declarat că au mâncat un sfert de porție sau mai mult de orice formă de carne roșie procesată pe zi au prezentat un risc cu 14% mai mare de a dezvolta demență decât cei care au mâncat mai puțin de 1/10 de porție pe zi. Studiul a fost conceput doar pentru a evidenția asocierile și nu a putut dovedi cauza și efectul.

Fiecare porție a contat

Studiul a constatat, de asemenea, că fiecare porție suplimentară de carne roșie procesată consumată pe zi a fost legată de aproximativ 1,6 ani de îmbătrânire cognitivă pentru „cogniția globală”, care include limbajul, funcția executivă și procesarea mentală. Acea porție zilnică suplimentară a fost, de asemenea, legată de aproape 1,7 ani de îmbătrânire cognitivă pentru memoria verbală.

Modificările dietetice care pot ajuta la stoparea acestui declin includ înlocuirea porției zilnice de carne roșie procesată cu nuci și/sau leguminoase, obținând un risc cu 20% mai mic de a dezvolta demență și cu 1,37 ani mai puțin de îmbătrânire cognitivă în cogniția globală.