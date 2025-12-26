Satul în care Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun. Localnicii: Vizita ne-a emoționat și ne-a onorat

Președintele Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun în satul Ileni, din județul Brașov, unde a fost primit de mai mulți membri ai comunității. În zonă au venit și colindători, iar Nicușor Dan a cântat alături de ei. „Un moment simplu și sincer, ca între oameni, acasă”, au scris, într-o postare pe Facebook, locuitorii din satul Ileni.

Președintele a fost întâmpinat de localnici cu un platou cu mâncare, din care a gustat când a ajuns. Ulterior, aceștia i-au cântat colinde, iar președintele a fredonat la rândul său câteva strofe.

„L-am întâmpinat pe domnul președinte Nicușor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu și sincer, ca între oameni, acasă”, se arată în postare.

Locuitorii din satul Ileni au publicat pe pagina de Facebook mai multe imagini, alături de un mesaj în care menționează vizita președintelui României la muzeul din localitate.

„Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului președinte Nicușor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoționat și ne-a onorat”, se arată în postare.

Localnicii au subliniat importanța prezenței președintelui, descriind vizita drept „o întoarcere acasă, ca fiu al satului un gest care amintește că legătura cu rădăcinile rămâne vie, indiferent de parcursul profesional sau personal”.

Pentru comunitatea locală, vizita președintelui a reprezentat un semn de apropiere, respect și continuitate. „Pentru comunitatea noastră, prezența sa a fost un semn de apropiere, respect și continuitate. Vă mulțumim pentru că ați revenit acasă și pentru că purtați Ileniul cu dumneavoastră”, au ma scris localnicii.

Nicușor Dan s-a născut la Făgăraș, la câțiva kilometri de satul pe care l-a vizitat de Crăciun.