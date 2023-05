Sărăcie, murături și pensii de mizerie. Viața vânzătorilor stradali din Kiev

În pregătirea pentru o nouă zi de muncă într-o piață stradală improvizată din cartierul Lukianivka din Kiev, Halina, în vârstă de 58 de ani, se întinde și deschide două cutii pentru pisici. „Acestea sunt pisicile mele – Tricia si Rudolf; lucrează cu mine”, spune ea. Halina – cu asistența Triciei și a lui Rudolf – vinde broderii pe care le confecționează ea însăși și este doar unul dintre comercianții care populează piața ad-hoc.

Alte mărfuri așezate pe covoare pe trotuar includ muratături, nuci sau flori cultivate în afara Kievului și apoi aduse în capitală pentru a fi vândute. Mai poți găsi bijuterii și bibelouri de care comercianții de ocazie nu mai au nevoie. „Nimeni nu prea se uită la noi aici la piață, dar mulți oameni trec pe aici pur și simplu”, a spus Liudmila, în vârstă de 82 de ani, pentru Kyiv Post.

„Am fost aici toată ziua și nu am vândut prea mult și în curând trebuie să iau trenul spre casă.” Liudmila locuiește în Pereiaslav, un oraș de cealaltă parte a Dnipro, la 100 km de Kiev. Ea spune că are o pensie bună, de peste 4.000 de grivne (108 USD), dar vine la Kiev o dată sau de două ori pe săptămână pentru niște bani în plus.

„Trebuie să mă trezesc devreme, să iau legume și să gătesc”, spune ea. „Plantez multe legume – roșii, ardei, vinete și ierburi. Cu ce rămân vin la piață și le vând.”

Halina parcurge, de asemenea, 100 de km pentru a ajunge la Kiev. Eu vând covoare. fac asta pentre a ajuta câinii și pisicile fără stapân. „De fapt, l-am găsit pe Rudolf pe stradă și l-am vindecat”, spune ea. „Trebuie să cumpăr mâncare pentru pisicile fără adăpost și să le hrănesc. Și, desigur, este mult mai greu acum. „De când s-au încheiat vremurile de pace, a fost mai greu pentru tot poporul ucrainean. Vorbesc mai puțin cu oamenii, muncesc mai puțin. „Înainte de război, aveam cinci locuri de muncă, acum nu mai am niciunul.”

Invazia Rusiei a pus economia Ucrainei pe butuci

Invazia pe scară largă a Rusiei a devastat economia Ucrainei, produsul intern brut (PIB) al țării scăzând cu aproape 30% în 2022. Potrivit Băncii Mondiale, acest lucru a dus numărul de ucraineni care trăiesc în sărăcie de la 5,5 la sută la 24,2 la sută – cu 7,1 milioane de oameni mai mult decât anul precedent și „anulând 15 ani de progres”.

Inflația a crescut vertiginos, cu până la 26,6% în ultimul an, ceea ce înseamnă că nu numai că există mai puțini bani în buzunarele oamenilor, iar produsele de bază, cum ar fi mâncarea, sunt acum mult mai scumpe. Pentru ucrainenii în vârstă, care încearcă să se descurce cu o pensie, viața este deosebit de grea.

De al profesor, la muritor de foame

„Obișnuiam să reparam mașini, jeep-uri și orice cu motor pe benzină”, spune Oleksandr, care are un singur picior, în vârstă de 60 de ani, un fost profesor de mecanică aplicată la Institutul Politehnic din Kiev, ale cărui articole despre robotică au fost publicate în Japonia și Europa la începutul anilor 2000. „Acum nu pot. Îmi vând lucrurile. Pentru mâncare, pentru a-mi câștiga existența. Primesc o pensie de 2.800 Hr (76 USD), iar ei spun că electricitatea și apa se vor scumpi în curând. „Odată cu izbucnirea războiului, a devenit mai rău. Ies aici în fiecare zi când nu plouă.”

„Trebuie să faci ceea ce trebuie să faci”, spune Svitlana Petrenko, în vârstă de 76 de ani. Ea stă lângă stația de metrou Politekhnichnyi Instytut din Kiev. Ea vinde lacramioare, narcise, liliac, nuci, spanac, măcriș pe care le cultivă ea. Locuiește în satul Khotianivka și face 40 de kilometri până în capitală pentru a-și vinde marfa. „Trebuie să vând asta pentru a supraviețui – pensia mea este de doar 3.100 Hr (84 USD) pe lună; nu este de ajuns.”

Ea vinde narcise cu 5-6 Hr (0,16 USD) per bucată, liliac cu 50 Hr (1,35 USD) pe buchet și nuci cu 50 Hr pe kilogram. Svitlana spune că se ceartă des cu copiii ei care nu vor să facă asta, spunând că „va câștiga o grivnă și va pierde o mie” sau se va îmbolnăvi din cauza că stă afară toată ziua și nu va avea destui bani pentru medicamente.

„Străinii au pensii bune”, spune ea. „Ei pleacă în croaziere peste tot, iar aceasta este croaziera noastră”, adaugă ea cu un râs ironic. „Este modul meu de a supraviețui. Îmi vizitez satul de două ori pe săptămână. Dacă aud o sirenă, stau acasă. Sirenele mă sperie, sper că toți acei ruși (sic!) vor muri curând.”