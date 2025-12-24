Economie

Salariul minim crește în 2026, dar scutirea de taxe se diminuează. Cât vor primi angajații

Salariul minim crește în 2026, dar scutirea de taxe se diminuează. Cât vor primi angajațiiSalariu. Sursa foto: Freepik
Salariul minim brut pe economie va crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, iar suma netaxabilă din salariul minim va scădea la 200 de lei, potrivit unui proiect de OUG lansat de Ministerul Finanțelor.

Suma netaxabilă din salariul minim, menținută până la 30 iunie 2026

Până la 30 iunie 2026, pentru salariul minim brut de 4.050 de lei, se va păstra scutirea de taxe de 300 de lei, potrivit proiectului de OUG. Măsura vizează sprijinirea salariaților cu venituri la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, suma netaxabilă din salariul minim va fi redusă la 200 de lei, în anumite condiții, conform notei de fundamentare.

Cu cât vor fi plătiți angajații

În prezent, salariul minim brut de 4.050 de lei corespunde unui net de 2.574 de lei, cu aplicarea scutirii de taxe pentru 300 de lei, iar costul salarial complet suportat de angajator este de 4.134 de lei.

Calcule taxe

De la 1 iulie 2026, salariul minim va crește la 4.325 de lei, iar suma netaxabilă va fi de 200 de lei. Salariul net va ajunge la 2.699 de lei, iar costul salarial complet pentru firme va fi de 4.418 lei, în creștere cu 284 de lei față de 2025.

Salariul minim va fi majorat pentru 1,7 milioane de angajați

În prezent, 831.382 de salariați, reprezentând 14,6% din totalul angajaților activi, beneficiază de salariul minim brut garantat. Majorarea acestuia la 4.325 de lei se aplică pentru 1.759.027 de salariați, potrivit documentelor oficiale, cu efecte asupra ocupării și puterii de cumpărare.

„Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru” se prezintă în sursa citată

Modificarea salariului de bază minim brut determină ajustarea contribuțiilor pentru persoanele cu handicap și a punctului de amendă. Ministerul Muncii a explicat că nivelul salariilor în sectoare precum comerțul, transporturile și IMM-urile, sub media națională, implică creșterea cheltuielilor cu forța de muncă.

 

