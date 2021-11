S-a scris istorie la vârful UE. A obținut o victorie răsunătoare! „Vreau să ajut oamenii să creadă în Europa”

Roberta Metsola, în vârstă de 42 de ani, a câștigat competiția împotriva eurodeputatului austriac Othmar Karas, în vârstă de 63 de ani, și a eurodeputatei olandeze Esther de Lange, de 46 de ani.

Victoria lui Metsola a fost răsunătoare, obținând 64,4% dintre voturile colegilor, anume 112, în comparație cu Lange, care a obținut 44 de voturi și Karas, care s-a plasat pe locul trei cu un număr de 18 voturi.

Colegul europarlamentar David Casa și președintele PPE, Manfred Weber, au fost printre primii care au celebrat victoria europarlamentarei. David Casa a demisionat din funcția de chestor al Parlamentului European pentru a-i oferi lui Metsola posibilitatea de a candida la acest post.

„Vreau să subliniez că prezentăm o femeie candidat după peste 20 de ani pentru postul de preşedinte al PE. Dacă va fi aleasă, şi sunt sigur că va câştiga, va fi cea mai tânără preşedintă din istoria Parlamentului European”, a declarat Manfred Weber.

Congratulations @RobertaMetsola! With your election as the candidate for the office of President of the @Europarl_EN, we are putting forward a competent & respected colleague, to give a fresh start to the institution. You will be the face of a strong, modern & more visible EP. pic.twitter.com/Jd6om7mbjb

— Manfred Weber (@ManfredWeber) November 24, 2021