„A fost extrem de greu sa introducem Articolul referitor la Romania in aceasta Rezoluție. Săptămâni in sir de negocieri și discuții in Comisia LIBE din care fac parte in cadrul Parlamentului European și discuții și negocieri ore și zile multe in cadrul Grupului de lucru Schengen din care fac de asemenea parte. Le multumesc colegelor mele din Cabinet, Monica, Calina și Roxana și de asemenea colegului si prietenului Dragos Tudorache (Renew)-RO, Paulo Rangel (PPE) din Portugalia, Roberta Metsola (PPE) din Malta și Evangela MITSOPOULOU (Grecia)”, a scris Rareș Bogdan pe contul de Facebook.

Rareș Bogdan a susținut, joi, un discurs în Parlamentul European, pe tema acceptării României în spațiul Schengen. „Primirea României în spațiul Schengen nu este un moft. Constat cu tristețe că aproape singura legătură a României cu spațiul Schengen este că furnizează muncitori sezonieri.

Ei nu beneficiază de standardul de sănătate și siguranță din statul membru unde muncesc, dar asta vom dezbate imediat. Este inadmisibilă blocarea intrării României în spațiul Schengen, deși îndeplinește criteriile tehnice de aderare încă din 2011. Totuși, este ținută la ușă deși este un furnizor de euro-optimism”, spunea europarlamentarul.

„Dezbatem astăzi despre un spațiu Schengen funcțional, dar refuzăm să îl consolidăm, iar asta pentru că state ca Olanda, în frunte cu premierul ei, se opun nejustificat de ani de zile intrării României în spațiul Schengen. Apropo, îl invit pe domnul Mark Rutte să verifice portul Rotterdam pe traficul de țigări și evaziunea fiscală.

România are un președinte și un guvern PPE, pro-europene și susținătoare în forță ale statului de drept. Mă întreb: de ce sunt sunt pedepsiți în continuare românii, deși sunt cei mai pro-europeni din Uniunea Europeană?”, mai afirma Rareș Bogdan.