După ce Evenimentul Zilei a dezvăluit că asasinii lui Ioan Crișan au legături conexe, o echipă de jurnaliști de la Antena 3 a mers în piața din Arad de unde a prezentat cum se pot cumpăra țigări de contrabandă, fără nicio problemă. O doamnă i-a oferit țigări cu 12 lei pachetul, ba chiar a fost dispusă să îi facă și o reducere în cazul în care cumpăra mai multe pachete.

Traficul cu țigări se desfășoară normal la Arad

Apoi, din piață a mers aproape de locul în care a avut loc tragedia cu Ioan Crișan, unde o altă femeie a întâmpinat-o, iar apoi l-a sunat pe soțul său pentru a afla dacă are mai multe cartușe cu țigări, asta după ce reporterul Antena 3 și-a manifestat intenția de a cumpăra țigări fără timbru, la 12 lei pachetul.

Reporter: Ţigări? Am mai luat de la voi.

Vânzător ambulant: Cu cât?

Reporter: 12.

Vânzător ambulant: Câte vrei?

Reporter: 10, te rog frumos.

Vânzător ambulant: Un cartuș?

Reporter: Da.

Vânzător ambulant: Stai să văd dacă are.

Reporter: Hai, ia vezi.

Vânzător ambulant: Ce faci? Mai ai din alea la 12 lei?

Reporter. Nu mai are?

Această discuţie are loc la doi paşi de locul exploziei de sâmbătă. Sub geamul autorităţilor, fără niciun fel de frică.

Redăm imaginile obținute de Antena 3:

Ce s-a aflat despre Ioan Crișan

În satul natal al lui Crişan, vecinii spun că fraţii Crişan s-au certat pe moştenire.

Tot localnicii din comuna unde a locuit întreaga familie Crişan, povestesc că tatăl afaceristului din Arad era extrem de dur. Mama acestuia suferea de o boală gravă, iar soţul ei, pentru că nu avea încredere în medicamente, i le arunca.

De menționat că Evenimentul Zilei a oferit detalii din desfășurarea anchetei. Ioan Crișan era un apropiat al unui cerc de polițiști cu care colabora strâns. Și pe transporturile pentru care firma lui închiria tiruri, dar și pentru informații.

Aurora Ardelean, contabila și amanta omului de afaceri Ioan Crișan, este deținătoarea unor informații extrem de prețioase despre viața și activitatea celui asasinat în apropierea blocului ei. Este posibil ca procurorul de caz să o declare „martor protejat”, dacă în următoarele zile nu i se va stabili un amestec în execuția de tip mafiot a iubitului ei.

Cei care doresc să ne transmită informații din culisele politicii sau viața vedetelor pot trimite un mail la pontevz2021@gmail.com

Confidențialitate garantată. Informațiile publicate vor fi recompensate, email: pontevz2021@gmail.com