S-a câștigat o luptă, dar nu războiul

Deși este normal ca Ucraina și susținătorii săi să sărbătorească această realizare, este esențial să se înțeleagă că războiul nu s-a încheiat.

Detalierea ofensivei

Pe 29 august, Ucraina a lansat mult așteptata ofensivă în regiunea Herson. Preponderența informațiilor, nu foarte clare, sugerează că armata Ucrainei a suferit pierderi majore obținând câștiguri limitate. În pregătirea acestei operațiuni îndelung discutate, Federația Rusă a trimis mai multe grupări militare în regiunea Herson pentru a-și întări pozițiile, dintre care unele proveneau din regiunea Harkov.

Pe 14 august, cu aproximativ trei săptămâni înainte de începerea ofensivei de la Harkov, Institutul Britanic pentru Studierea Războiului (ISW) anunța că „forțele militare ruse, probabil, angajează unități de voluntari pe linia Izium-Sloviansk, prioritizând această axă pentru apărarea pozițiilor din sudul Ucrainei”.

Oficiali ai forțelor armate ucrainene declarau pentru ISW că trupele ruse din apropierea orașului Izium „s-au redistribuit pe axa sudică în efortul de a apăra teritoriile ocupate din vestul Zaporojie și ale Oblastului Herson”.

Putin redirecționează trupele, Ucraina răspunde

Când Vladimir Putin a considerat prioritar capturarea Donbasului ca obiectiv principal al războiului din estul Ucrainei, Kremlinul a inițiat în nord misiuni cunoscute sub denumirea de „economie de forță”, în jurul Harkovului și în sud, lângă Herson. Intenția misiunilor rusești din nord și sud a fost de a folosi cât mai puține trupe pentru a ține armata ucraineană ocupată cu luptele din acele zone, astfel încât să nu poată muta mai multe forțe militare în Donbas și a declanșa o ofensivă letală în acea zonă. La sfârșitul lunii august, Rusia și-a redus și mai mult efectivele din nord pentru a desfășura mai multe trupe împotriva contraofensivei ce știau că va începe lângă Herson.

Volodimir Zelenski a profitat de această mișcare și probabil a transmis, în mod intenționat, informații false pentru ca rușii sa-și mute trupele din regiunea Harkov, crezând că nu există nici un risc. După cum s-a dovedit, această tactică a fost și bună, dar și rea pentru Ucraina. Trupele rusești suplimentare din Herson par să fi ajutat forțele Moscovei să provoace pierderi grave atacatorilor ucraineni din acea regiune, dar au slăbit fatal apărarea rusă din regiunea Harkov.

Când trupele ucrainene au declanșat contraofensiva la Harkov, rușii au început să predea rapid teritoriul. Nu numai că aveau puține trupe rămase în zonă, dar acele trupe erau în principal formate din voluntari. Moscova a început să trimită rapid întăriri pentru a încerca să oprească valul, dar Ucraina a avansat mai repede decât a putut Rusia să aducă forțe suplimentare. Comandanții armatei ruse s-au confruntat cu o dilemă: să ordone trupelor să apere fiecare metru de teritoriu în încercarea de a câștiga timp pentru sosirea întăririlor sau să evacuează zona și să-și păstrează forțele pentru luptele viitoare.

Au ales-o pe cea din urmă. Rusia nu numai că a predat Iziumul fără luptă, dar a evacuat aproape întreg teritoriul pe care l-a ocupat, la nord de Harkov, până la granița cu Rusia, aproximativ 3.000 de kilometri pătrați. Mulți oficiali occidentali au salutat această mișcare spunând că Ucraina este pe cale de a câștiga războiul. Și că asta ar putea duce chiar la căderea lui Vladimir Putin.

Ar trebui să privim mai atent întregul context înainte de a face astfel de judecăți.

Prea devreme pentru a revendica victoria

Este pe deplin de înțeles ca Ucraina și numeroșii săi susținători occidentali să sărbătorească acest succes militar. Dar, este necesar să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Ucraina este un război, nu o bătălie. Pierderea Iziumului și a teritoriului de la nord de Harkov nu înseamnă înfrângerea Rusiei la fel de bine cum pierderile succesive ale Mariupolului, Severodonețkului și Lisicianskului nu au arătat că Ucraina a pierdut războiul. Aceste pierderi au fost majore și costisitoare pentru Ucraina, iar această victorie a Kievului este majoră și costisitoare pentru Rusia. Dar, războiul continuă.

Rusia are, încă, un avantaj militar – terestru și aerian. Are mai multe tancuri și transportoare blindate, baterii de artilerie, lansatoare de rachete și avioane de luptă. Trupele lui Vladimir Putin dețin încă controlul asupra a aproape o cincime din teritoriul ucrainean. În plus, Ucraina și-a consumat, probabil, cea mai mare parte din forța sa ofensivă, a suferit multe pierderi de vieți omenești și va avea nevoie de o masivă reaprovizionare și înlocuiri considerabile în privința trupelor, înainte de a putea merge mult mai departe.

Care este următoarea mișcare a Moscovei ?

Una dintre problemele pe care exuberanții occidentali nu reușesc să o ia în considerare este ce va face Rusia ca răspuns la această înfrângere din regiunea Harkov. Posibil, dar puțin probabil ca Putin să continue fără schimbări majore și să încerce să se mențină la planul inițial de a captura Donbasul fără să facă vreo modificare. Cu un risc semnificativ pentru liderul rus ar fi și lansarea unei mobilizări masive pentru ca Rusia să genereze o nouă forță de luptă în 2023, copleșind Ucraina. Cu toate acestea, este departe de a fi siguri că Putin va urma această cale.

Liderul de la Kremlin și-a pus toată cariera sa politică în pericol declanșând războiul și pare puțin probabil să stea pasiv și să permită ca forțele sale armate să fie distruse încetul cu încetul, fără a face ajustări pentru a încerca să recâștige inițiativa. După cum s-a văzut și în abordarea războiului cecen, sunt puține șanse ca Vladimir Putin să nu facă nimic atunci când știe că este absolut necesar să câștige pe câmpul de luptă.

Din acest motiv, războiul va face în continuare mult mai multe victime și distrugeri, prin succesele și eșecurile fiecarei părți – înainte de a se încheia.