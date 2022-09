Xi Jinping se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin. sursa: Ambasada Chineza site

Analiză. Vladimir Putin nu a primit sprijinul Chinei. Adevărul despre întâlnirea dintre liderul Rusiei și Xi Jinping. Exclusiv

Mesajele contradictorii ale președintelui Chinei, Xi Jinping, și ale președintelui Rusiei, Vladimir V. Putin, au sugerat că, în ciuda unei promisiuni anterioare de "prietenie", Moscova nu are un aliat necondiționat în Beijing. Președintele Rusiei Vladimir V. Putin a recunoscut joi că China are "întrebări și îngrijorări" cu privire la războiul Rusiei din Ucraina, o recunoaștere notabilă, deși criptică, că Moscova nu are sprijinul deplin al celui mai mare și mai puternic partener al său pe scena mondială.