Ursula von der Leyen a primit „Ordinul Iaroslav cel Înțelept” de la președintele Volodimir Zelenski. Foto

Aceasta este prima apariție importantă a lui Zelenski după ce ieri a avut un accident. Mai exact, o mașină a intrat în coloana prezidențială în timpul unei deplasări prin capitala Ucrainei.

Ursula von der Leyen a precizat că la Kiev va discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre integrarea Ucrainei pe piaţa unică a UE. Este știut faptul că Ucraina a încercat să adere la Uniunea Europeană încă de la începutul invaziei rusești și a primit statutul de candidat în iunie.

În cadrul celei de a treia vizite pe care o efectuează Ursula von der Leyen în Ucraina de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie, președintele ucrainean i-a înmânat „Ordinul Iaroslav cel Înțelept”.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.

This is a great honour.

I accept it in the name of all EU citizens.

And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3

