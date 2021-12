S-a aflat lista artiștilor români înscriși la selecția Eurovision. Marele absent al ediției de anul viitor

Ediția din 2022 a concursului Eurovision se va desfășura în Italia, la Torino. Conform programului oficial, semifinalele competiției au fost programate în datele de 10 şi 12 mai, iar finala pe 14 mai 2022. Până atunci, în România se va desfășura selecția pentru artistul care ne va reprezenta țara la acest concurs. Iar numărul celor înscriși, cântăreți și compozitori este destul de mare. Fiecare participă cu dorința ca piesa pe care o va cânta să ajungă la sufletele juraților și al publicului și să-i ducă pe culmile succesului.

Marele absent, dacă se poate spune așa, a selecției de anul acesta este Mihai Trăistariu. El a hotărât să nu participe mai ales că nu a găsit piesa potrivită cu care să câștige. În plus, Trăistariu a avut și câteva discuții cu organizatorii concursului și a decis că este mai bine să renunțe.

„Nu am reușit să găsesc o piesă bună în două săptămâni. Este greșit cum procedează TVR! M-am și ciondănit cu Dan Manoliu, care e șeful delegației, nu și anul acesta, care a zis că am timp un an și nu trebuie să fac piesa în două săptămâni. Și am zis că da, dar anul trecut au trimis-o pe Roxen direct, iar noi degeaba ne făceam piese. Și atunci, artiștii nu s-au preocupat de Eurovision, nici eu. Și m-am trezit în postura de absent. Nu am găsit piesa AIA, deci din acest motiv absentez”, a afirmat Mihai Trăistariu, citat de cancan.ro.

Trăistariu nu dă nici o șansă pieselor românești

Cu acest prilej el a comentat și legat de numele celor înscriși în competiție. Mihai Trăistariu este de părere că nici una din piesele propuse, din cele 89, nu are șanse să câștige.

„Legat de listă, m-am uitat și eu că sunt fan și cunosc tot ce e pe acolo. N-au apărut piesele, am auzit doar vreo 10. Totul ține de piesă, așa că nu ține de câte vizualizări ai pe YouTube. Ține de prestația ta live din concurs. Din ce am ascultat, nu e nimic care să poată să câștige. Niciuna nu răsare!”, a mai precizat Mihai Trăistariu.

Cine s-a înscris la selecția națională

La Selecția Națională pentru ediția Eurovision de anul viitor s-au înscris mai mulți artiști importanți. Între aceștia se află Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu. Pe listă apar Carmen Trandafir, Dan Helciug sau Rona Hartner.

Melodiile care au trecut de etapa preselecției vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor selecta 20 de piese pentru următoarea etapă, finală. Semifinala Selecției Naționale se va încheia pe 12 februarie, cu un show transmis în direct de TVR. Lista completă a artiștilor și pieselor înscrise la Selecția Națională a Eurovision a fost publicată de cancan.ro.