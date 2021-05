Cu 26 de ţări în competiţie şi 3.500 de spectatori testaţi în prealabil, arena Ahoy Rotterdam şi-a aprins reflectoarele pentru o ultimă noapte de muzică, scenografii imposibile şi aritmii cauzate de distribuirea voturilor. Alături de câştigătorii semifinalelor, pe scenă vor concura reprezentanţii ţării gazdă, Olanda, şi cei ai Big Five (marii contributori) – Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Spania.

Barbara Pravi cu „Voila” (Franţa), Maneskin cu „Zitti e buoni” (Italia) şi Destiny cu „Je Me Casse” (Malta) sunt principalii pretendenţi la victorie, fără a pierde din vedere însă posibilele surprize ale elveţienilor Gjon’s Tears cu „Tout l’Univers”, ale ucrainenilor Go_A cu „Shum” sau ale islandezilor Daoi og Gagnamagnio cu „10 Years”.

Un caz de COVID-19 depistat la membrul unui trupe

Din cauza unui caz de COVID-19 depistat la unul dintre membrii săi, această trupă nu va putea cânta live şi va urmări ceremonia de la hotel, unde va rămâne în izolare, la fel ca şi ultimul câştigător, olandezul Duncan Laurence, care nu va putea preda microfonul de cristal succesorului său, deoarece şi el a fost depistat pozitiv.

Acest lucru nu îi va împiedica să ia parte la ceremonie, deoarece, ca parte a protocoalelor de prevenire ale acestei ediţii, au fost făcute înregistrări ale repetiţiilor tuturor participanţilor, inclusiv ale reprezentanţilor Islandei.

Va fi, de asemenea, o seară de neuitat pentru spaniolul Blas Canto, care concurează pe poziţia a 13-a cu „Voy a quedarme”, o melodie scrisă de el în memoria bunicii sale care a murit în timpul pandemiei, dar cu un mesaj pozitiv despre perseverenţa care învinge adversitatea.

Ordinea în care finaliştii urcă pe scena Eurovision 2021 este următoarea:

Cipru / Elena Tsagrinou – El Diablo

Albania / Anxhela Peristeri – Karma

Israel / Eden Alene – Set Me Free

Belgia / Hooverphonic – The Wrong Place

Rusia / Manizha – Russian Woman

Malta / Destiny – Je Me Casse

Portugalia / The Black Mamba – Love Is On My Side

Serbia / Hurricane – Loco Loco

Marea Britanie /James Newman – Embers

Grecia / Stefania – Last Dance

Elveţia / Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Islanda / Daoi og Gagnamagnio – 10 Years

Spania / Blas Canto – Voy A Querdarme

Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR

Germania / Jendrik – I Don’t Feel Hate

Finlanda / Blind Channel – Dark Side

Bulgaria / Victoria – Growing Up is Getting Old

Lituania / The Roop – Discoteque

Ucraina / Go_A – Shum

Franţa / Barbara Pravi – VoilĂ

Azerbaidjan / Efendi – Mata Hari

Norvegia / TIX – Fallen Angel

Regatul Ţărilor de Jos / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Italia / Maneskin – Zitti E Buoni

Suedia / Tusse – Voices

San Marino / Senhit – Adrenalina

România nu s-a calificat în finală

Unul dintre cei mai cunoscuţi DJ, Afrojack, va realiza, alături de Glennis Grace, Wulf şi orchestra de muzică clasică, un recital inedit, ca interval act în show-ul marii finale.

Câştigătorul ediţiei precedente, Duncan Laurence, ar fi trebuit să interpreteze două piese în acestă seară, însă artistul, depistat pozitiv la testul COVID, nu va fi prezent, fizic, pe scenă. Organizatorii au precizat că momentul pregătit de Duncan va fi difuzat în cadrul show-ului, într-o altă formă decât live performace-ul atât de aşteptat de fani.

La finalul spectacolului, publicul din toate ţările participante la Eurovision poate vota pentru artiştii preferaţi de maxim 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

România nu s-a calificat în finală, dar fanii din România îşi pot vota favoriţii prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,19 euro/SMS), de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon, informează Agerpres.