Explozia pagarelor în Liban. Experţii au lansat două ipoteze, Hezbollah amenință cu represalii

Pagerele care au explodat erau noi și fuseseră achiziționate de Hezbollah, a declarat o sursă din securitatea libaneză pentru CNN. Atacul de „domeniul științifico-fantastic” vine după ce Hezbollah a cerut să folosească „tehnologia mai puțin evoluată”, a explicat un analist din Orientul Mijlociu.

Experţii au lansat două ipoteze cu privire la modul în care sute de pagere au explodat simultan în Liban, explozii soldate cu moartea a nouă persoane şi în jur de 2.800 de răniţi.

Prima teorie ar fi că a existat o breşă de securitate cibernetică, care a dus la supraîncălzirea şi detonarea bateriilor cu litiu ale pagerelor. A doua ipoteză ar fi că pagerele au fost falsificate în timpul procesului de fabricaţie şi expediere.

David Kennedy, un fost analist de informaţii al Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA, a declarat că exploziile par a fi „prea mari pentru a fi vorba de un hack direct şi de la distanţă care ar supraîncărca pagerul şi ar provoca o explozie a bateriei cu litiu”.

„Este mai probabil ca Israelul să fi avut agenţi operativi în Hezbollah. Pagerele ar fi fost implantate cu explozibili şi probabil programate să se detoneze doar atunci când a fost primit un anumit mesaj”, a spus el.

Kim Ghattas, jurnalist libanez la revista The Atlantic, a declarat că Hezbollah a „scăpat de tehnologia modernă” recent în încercarea de a preveni asasinarea agenților săi.

