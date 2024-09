International Explozia care a rănit peste 2.700 de libanezi, printre care și luptători Hezbollah. Cine a detonat pagerele







Luptători Hezbollah se află printre miile de răniți în urma exploziilor misterioase ale pagerelor de comunicare. Mai exact, peste 2.700 de libanezi, inclusiv luptători Hezbollah şi membri ai personalului medical, au fost răniţi marţi de explozii simultane ale pagerelor, în mai multe regiuni din Liban. Opt persoane au murit.

Luptători Hezbollah, printre miile de răniți în exploziile misterioase ale pagerelor

Detonarea pagerelor a fost cea mai mare breşă în securitate din ultimul an, a declarat un oficial al Hezbollah, sub rezerva anonimatului. O sursă a declarat sub anonimat că exploziile au fost provocate de un act de piraterie israeliană.

Presa iraniană a raportat că Mojtaba Amani, ambasadorul Iranului în Liban, a fost rănit în explozia din Beirut. Se spune că este „conștient și nu s-ar afla în pericol”.

Armata israeliană nu a avut nicio reacție deocamdată

Gruparea Hezbollah, apropiată de Iran, susţine mişcarea islamistă palestiniană Hamas în războiul împotriva Israelului. De la începutul conflictului din Gaza, din Liban au fost lansate numeroase atacuri cu rachete asupra teritoriului israelian.

Luptători Hezbollah, printre miile de răniți în exploziile misterioase ale pagerelor. Sursa foto: Wikipedia

Incidentele au fost raportate iniţial în suburbiile din sudul Beirutului şi în sudul Libanului. Locuitori din capitală au afirmat că la 30 de minute după primele deflagraţii, continuau să se audă detonaţii. Potrivit Reuters, valul de deflagraţii a durat mai mult de o oră.

Agenţia iraniană de presă Mehr, preluată de Reuters, a informat că ambasadorul Iranului în Libam, Mojtaba Amani, a fost rănit de una din explozii. Reuters nu a reuşit să confirme imediat informaţia din surse independente.

Luptători Hezbollah printre grupurile de oameni răniți grav

Televiziuni locale au dat înregistrări ale unei camere video cu circuit închis care arată un dispozitiv electronic mic aşezat lângă casa de marcat a unui magazin alimentar. În timp ce un client încerca să plătească, dispozitivul a explodat spontan. Alte imagini arată o victimă doborâtă de o explozie lângă o tarabă cu fructe dintr-o piaţă.

Şeful spitalului public Nabatieh din sudul ţării, Hassan Wazni, a declarat că în unitatea pe care o conduce erau trataţi circa 40 de răniţi, care suferiseră leziuni la faţă, ochi sau membre. Crucea Roşie libaneză a comunicat că au fost trimise pe teren peste 50 de ambulanţe şi 300 de membri ai echipajelor medicale, pentru a evacua victimele.

Centrul libanez de criză coordonat de ministerul Sănătăţii din Beirut a cerut întregului personal medical să se prezinte la unităţile de care aparţine pentru a face faţă numărului mare de urgenţe. De asemenea, angajaţilor li s-a recomandat să nu mai folosească pagerele.