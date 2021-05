Republica Moldova s-a remarcat prin prestaţia Nataliei Gordienko, care a cântat piesa „Sugar” şi a ţinut cea mai lungă notă a serii, 17 secunde.

Medodia „Sugar” a încântat pe toată lumea

Melodia este compusă de către vedetele pop Dimitris Kontopoulos şi Philipp Kirkorov, iar versurile poartă semnătura lui Mikhail Gutseriyev şi Sharon Vaughn, care au creat multiple alte piese participante la Eurovision.

Natalia Gordienko are 33 de ani şi s-a născut la Chişinău, câştigând în 2006 un premiu important la Internaţional Arts Festival Slavianski Bazaar din Vitebsk, Belarus. În 2008 primea titlul onorific de „Artist Emerit” al Moldovei. Nu este prima sa participare la Eurovision, ea încercându-şi norocul şi în 2006 alături de Arsenie Todiras de la O-Zone, scrie infomusic.ro.

Dacă noi nu ne regăsim printre finaliști, în afară de Moldova și vecinii bulgari au prins loc între primele zece națiuni. Cea de-a 65-a ediţie a concursului Eurovision are loc la Rotterdam, oraş care trebuia să o găzduiască anul trecut. Din cauza pandemiei, evenimentul a fost amânat pentru 2021.

Şaptesprezece artişti au concurat joi seară reprezentând San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveţia şi Danemarca.

Țările calificate în marea finală

S-au calificat: Albania (Anxhela Peristeri – „Karma”), Serbia (Hurricane – „Loco Loco”), Bulgaria (Victoria – „Growing Up Is Getting Old”), Republica Moldova (Natalia Gordienko – „SUGAR”), Portugalia (The Black Mamba – „Love Is On My Side”), Islanda (Daði og Gagnamagnið – „10 Years”), San Marino (Senhit – „Adrenalina”), Elveţia (Gjon’s Tears – „Tout l’Univers”), Grecia (Stefania – „Last Dance”) şi Finlanda (Blind Channel – „Dark Side”).

Eurovision 2021 şi-a aflat primii finalişti marţi. Astfel, Lituania (The Roop – „Discoteque”), Rusia (Manizha – „Russian Woman”), Suedia (Tusse – „Voices”), Cipru (Elena Tsagrinou – „El Diablo”), Norvegia (TIX – „Fallen Angel”), Belgia (Hooverphonic – „The Wrong Place”), Israel (Eden Alene – „Set Me Free”), Azerbaidjan (Efendi – „Mata Hari”), Ucraina (Go_A – „Shum”) şi Malta (Destiny – „Je Me Casse”) vor concura în ultimul act al competiţiei.

Tuturor celor calificaţi li se vor alătura artiştii ce reprezintă ţările care intră direct în finala concursului – „marile plătitoare” şi câştigătoarea ediţiei anterioare/ gazda: Marea Britanie (James Newman – „Embers”), Franţa (Barbara Pravi – „Voilà”), Italia (Maneskin – „Zitti E Buoni”), Germania (Jendrik – „I Don’t Feel Hate”), Spania (Blas Canto – „Voy a quedarme”) şi Regatul Ţărilor de Jos (Jeangu Macrooy – „Birth Of A New Age”), potrivit news.ro.

Finala va avea loc sâmbătă şi va fi transmisă de TVR 1 de la ora 22:00.

Reprezentanta ţării noastre, Roxen, a cântat în prima semifinală piesa „Amnesia” şi nu a reuşit să se califice în actul final al competiţiei muzicale. Este a treia oară consecutiv când România nu ajunge în finala concursului Eurovision.