În ultimele două săptămâni dinainte de Săptămâna Mare, Curtea Constituțională s-a aflat la înălțimea statului pe care-l are, anume de apărător al Constituției. Situația de astăzi, însă, a Curții Constituționale este una gravă. “Putem face o anumită paralelă cu situația DNA din România în perioada Kovesi, care era atacată de tot soiul de penali din eșalonul de vârf al puterii. Aflată sub o presiune enormă din exterior, supusă unor atacuri mârșave din partea majorității parlamentare Dodon-Șor-Plahotniuc prin înlocuirea abuzivă a doamnei Domnica Manole cu un magistrat „botezat” peste noapte și pericolul introducerii forțate a acestui „magistrat de paie” în sediul CC, pentru a fi instalat în fotoliul mult jinduit de banda de interlopi și hoți în setea lor animalică de a supune sub controlul lor și CC-ul (pe lângă parlament, guvern, diverse alte structuri statale). Curtea Constituțională a rezistat acestei lovituri de stat.

După epocala decizie din 15 aprilie privind legalitatea dizolvării Parlamentului și cea din 27 aprilie de apărare a instituției Curții Constituționale contra loviturii de stat organizată de Dodon-Șor-Plahotniuc, a venit și mult așteptata decizie a Curții privind neconstituționalitatea instituirii de către parlament a stării de urgență care, de fapt, a fost un truc al acestei grupări de a-și mai prelungi aflarea la treuca puterii, la schemele frauduloase. Nu a fost o hotărâre ieșită din comun. Era una previzibilă de către toți marii constituționaliști, drept dovadă a justeței ei. Importanța acestei decizii, spre meritul magistraților înaltei Curți, care s-au ridicat la înălțimea oamenilor de stat, este că a pus capăt acestui război de peste patru luni, acestei stări extrem de tulburi (dar se știe că peștele se prinde mai bine în apele tulburi), pe care Dodon dorea s-o prelungească până la epuizarea mandatului actualului Parlament (până în anul 2023)”, susține basarabeanul Valeriu Dulgheru, membru al Academiei Oamenilor de Știință din Republica Moldova.

Maia Sandu, acuzată de consultări cu Dodon privind numirea zilei alegerilor anticipate

Știrea mult așteptată a fost întâmpinată cu aplauze de sutele de oameni care așteptau în fața Curții Constituționale și de sutele de mii care urmăreau pe rețelele de socializare deznodământul, relatează Valeriu Dulgheru, în urma guvernării unor „nebuni urcați în vârf de tot”, cum spune marele tribun cu rădăcini basarabene Adrian Păunescu: „Nebunii urcă-n vârf de tot, / Comandă lumea idiot,/ Declară zilnic un război, /Murim săraci, murim umili, /Din moftul unor imbecili”. La puțin timp după citirea hotărârii de neconstituționalitate a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgență (cu votul a patru magistrați din cinci), de către președintele CC Domnica Manole, președintele Maia Sandu a făcut public ordinul de dizolvare a Parlamentului și numirea zilei alegerilor anticipate – 11 iulie 2021.

“Mă miră că cei care o învinuiau pe Maia Sandu că duce consultări separate cu Dodon privind numirea zilei alegerilor anticipate, acum o învinuiesc că nu s-a consultat cu fracțiunile parlamentare (inclusiv cu Dodon). „Da, domnule Năstase, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, pe data de 16 martie, cu Maia Sandu am bătut mâna și ne-am înțeles să facem alegeri anticipate, dumneaei voia sfârșitul lunii iulie, eu începutul lui august. Noi ne-am înțeles de anticipate”, i-a răspuns Dodon întrebării lui Năstase. Dacă „au bătut mâna”, de ce Maia Sandu nu a fixat ziua alegerilor pentru luna august, cum a dorit Dodon? Să nu înțelegeți că kremlinezul Dodon vă folosește în jocul său murdar împotriva Maiei Sandu? Unde vă este logica, stimați critici de meserie?

Rețelele de socializare au explodat. „Preşedinta Maia Sandu a mai onorat o promisiune electorală. În Republica Moldova s-a produs un eveniment istoric când Preşedinția şi o minoritate parlamentară a obținut o victorie mare în fața unei majorități şantajabile, dar şi profund corupte”, a scris Gurău. „Stimați moldoveni! Președintele țării și-a îndeplinit misiunea față de popor cu brio. Acum este rândul nostru…, al poporului. Să nu greșim… ”; „Bravo Maia Sandu. Ți-ai ținut promisiunea…”, a scris reputatul istoric și patriot Mugur Andronic. Ne rămâne să ne mobilizăm la maxim în alegerile din vară și să-i trimitem la locurile bine-meritate, la pușcărie”, a declarat Valeriu Dulgheru.

Declarațiile reprezentanților PAS dezavantajează partidul

Victoriile obținute până în prezent sunt importante, adevărata luptă se va da însă, la vot. „Din păcate, asistăm acum la un cult al conflictului, alimentat de ambele tabere, care au aruncat țara în haos. Acest haos nu este de câteva zile, ci de câteva luni. Decizia Curții Constituționale privind existența circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului este una vulnerabilă. Era bine dacă toți cei 5 membri CC ajungeau la un consens”, a declarat într-o emisiune Năstase.

Zilele trecute, la postul național de televiziune Moldova 1 în platou erau socialistul Gr. Novac și V. Pâslariuc (PAS), iar la butonul roșu se afla Șt. Secăreanu. Pâslariuc era nevoit să țină piept atacurilor venite de la toți cei trei (inclusiv din partea moderatoarei). În cadrul unei intervenții de-ale sale, Secăreanu sublinia că „ambele grupări, a Maiei Sandu și Dodon, trebuie să răspundă în fața poporului pentru crime… S-au întâlnit cu Kozak. Noi l-am fugărit pe Kozak în 2003, iar voi ați făcut alianță (“de dragul adevărului, care noi? Iu(da) Roșca cu Secareanu, în înțelegere cu Voronin? De fapt, Voronin a cedat presiunii partenerilor străini”, a spus basarabeanul Valeriu Dulgheru). PAS-ul este partid de stânga. Acum am ajuns să ne batem joc de acest stat, fie că sunt la Parlament sau la președinție”.

Valeriu Dulgheru, membru al Academiei Oamenilor de Știință din Republica Moldova este de părere că Secăreanu dorește ca gruparea Dodon-Șor-Plahotniuc să rămână la putere. Există mai multe pericole care ar putea anihila eforturile politice realizate până în prezent. “Să începem de la cea mai importantă forță în această luptă inegală cu banda de interlopi, luptă dusă deseori de unii singuri – președintele Maia Sandu și partidul PAS. Președintele Maia Sandu a făcut tot ce ia stat în puteri pentru a ajunge la alegeri, după care unica ei cerință ar fi ca, după alegeri, să avem o majoritate parlamentară eurounionistă, un guvern proeuropean, cu care să înceapă lupta cu adevărat împotriva corupției și reforma justiției. Fără de o majoritate parlamentară eurounionistă, președintele Maia Sandu nu va putea face practic nimic. Deci, trebuie depuse toate eforturile pentru a obține această victorie la alegeri”, a spus Valeriu Dulgheru.

“Referitor la PAS, într-adevăr, prin autoritatea președintelui Maia Sandu, prin echipa pe care o are, prin neimplicarea în diverse războaie fratricide, PAS-ul a devenit forța principală în această luptă cu șanse mari de a lua un scor foarte bun în alegeri. Dar există unele pericole și pentru acest partid. Maestrul Andrei Dumbrăveanu vorbește despre pericolul „narcisismului politic”. Este un pericol iminent, la care au mai fost supuse și alte partide anterior. Liderii PAS trebuie să fie atenți astfel încât să diminueze acest pericol. Părerea mea este că declarația anterioară a președintelui interimar PAS, Grosu, precum că vor merge de unii singuri în alegeri a fost una pripită, negândită, care a dat naștere a tot soiul de speculații (în special, din partea PPDA). Acum, după atâtea atacuri din partea PPDA, este clar că cea mai bună variantă este ca PAS-ul să intre în alegeri de unul singur. În interes național, ar fi varianta cea mai bună ca PAS-ul, fără cataclisme interne, caracteristice unui bloc, să culeagă cele mai multe voturi ale alegătorilor. Tot în interes național ar fi ca PPDA să se pună pe muncă și să acceadă în Parlament, unde să facă o majoritate parlamentară proeuropeană.

„Fără Platforma DA nu se va putea face o majoritatea pro-europeană”, a declarat într-o emisiune Slusari. „PAS va lua majoritatea”, a răspuns Popșoi, deputat PAS. “Foarte bine dacă se va întâmpla această minune, dar nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece. Cui ajută un astfel de răspuns? Nu cauzei naționale. De ce nu a fost mai atent domnul Popșoi în acest caz? Aflați acum în fruntea luptei cu banda de interlopi Dodon-Șor-Plahotniuc, membrii PAS trebuie să fie mai atenți”, a comentat Valeriu Dulgheru.

Într-o altă emisiune, analistul Oazu Nantoi îi demonstra aprig lui Valeriu Munteanu că el este cetățean al Republicii Moldova, nu este român. Valeriu Dulgheru susține că nu poate ocupația Basarabiei, de către Rusia țaristă la 1812, să ducă la nașterea peste noapte a unei noi națiuni. L-aș întreba: „De ce moldovenismul primitiv, e primitiv?”. Reprezentați ai partidul PAS, (și) prin aceste declarații negândite, infantile, aduc un deserviciu serios partidului, cauzei naționale în alegerile din iulie, în cazul în care contează pe susținerea unei bune părți din cei peste 40% (fiindcă liderii unioniști deocamdată nu le-au creat o opțiune mai bună de alegere), care se simt români. Este clar că de la liderii PAS-ului așteptările sunt mari, de aceea și comportamentul lor trebuie să fie pe măsură.

În scurt timp va mai apărea o problemă în partid: alcătuirea listei electorale a PAS-ului. Este clar că, în spiritul Maiei Sandu, se va merge pe utilizarea diferitor filtre, dar nu cred că va fi corect ca în listă să nimerească exclusiv doar oameni din partid. Numărul mandatelor va fi mare (chiar dacă puțin probabil să fie peste 51, totuși vor fi multe). Interesul partidului, dar și al întregii comunități, este ca în aceste liste să nimerească oameni integri și bine pregătiți. Deosebit de bună este ideea lui Vasile Șoimaru (…) de a forma o listă națională cu personalități din afara partidului, care să aducă voturi grupării politice. Acest pas, la sigur, ar face mai atractiv PAS-ul în alegerile parlamentare din 11 iulie”, s-a exprimat basarabeanul Valeriu Dulgheru.

Referitor la partidele de dreapta-centru dreapta, varianta optimă pentru obținerea voturilor cetățenilor este “de a merge în alegeri în două coloane: PAS-ul separat și celelalte (Blocul Unionist)”, potrivit lui Valeriu Dulgheru. Alegerea unui singur bloc electoral are mai multe dezavantaje: “În primul rând, nu se vor putea acumula toate voturile posibile (vor apărea rezerve la unii unioniști aflați alături de unii stataliști de centru și centru-stânga) de pe dreapta până la, inclusiv, de pe centru și centru-stânga, unde ar putea apărea un gol după dispariția PDM-ului. Ar fi incorect, dacă aceste segmente ar fi lăsate exclusiv la cheremul lui Usatîi și Dodon. De asemenea, acest kolhoz nu va favoriza mobilizarea maximă a tuturor pentru a obține un scor maxim. Nu în ultimul rând, cunoscând existența blestematei rânze moldovenești la lideri, ar putea apărea divergențe în cadrul Blocului cum au fost și în Blocul ACUM”.

Liderul PUN, Octavian Țîcu, insistă pe ideea de a participa independent la alegeri, considerând că unioniștii vor adera la el, însă această măsură ar putea conduce la o neaccedere în Parlament. „44% susțin unirea, dar doar 0,14% ar vota pentru PUN-ul lui Țîcu. Iar Blocul „Unirea” – nici nu există. (..) Voi ați citit fabula lui Al. Donici „Racul, broasca și știuca”?”, s-a exprimat conf. dr. Nicolae Secrieru. Un singur Bloc al Unității Naționale (BUN) a unioniștilor are șanse reale de a accede în Parlament – doar împreună, conchid mai multe voci din Republica Moldova.