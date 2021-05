Cântărețul a atras atenția că ne aflam pe ultimele locuri și în sondajele de dinainte de concurs.

„România, mereu, atâta poate”

„Pe Roxen am premiat-o când era mică. Mi-a placut dintotdeauna MULT glasul ei. I-am promis chiar un duet încă de pe atunci.

Legat de prestația ei de la Eurovision-ul din seara asta …

Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproșezi : piesa asta a primit-o – pe asta a cântat-o ! O piesă care, pe Roxen, o pune în valoare în studio … dar nu live.

Din nou, ascultând-o live, am avut senzația că nu are precizie maximă, că nu are suflu … cel mai probabil din cauza dansului și a mișcărilor bruște. Sau … poate așa e timbrul ei – puțin tremurat. Ori poate … faptul că e prea mică, prea necoapta pentru un concurs de o asemenea anvergură.

Habar n-am. Cert e că … a fost prea mare concurența în Semifinala I ca să treci în Top 10.

Una peste alta … nu a fost nimic rău pentru România. Dar nici spectaculos. Puteau să vină cu un show mai ieșit din tipar, mai vizibil, mai wooow.

Însă România, mereu, atâta poate. Eu văd tot timpul că țara noastră are o limită peste care nu poate trece. Și de asta nu culegem punctaj”, a scris Mihai Trăistariu pe pagina sa de socializare.

Atac dur la adresa TVR Eurovision

„Încă un an în care delegația TVR a ales doar plimbarea, în loc să meargă la concurs! Și nu orice concurs! Eurovision e cel mai mare concurs de pe planeta Pământ.

Rușine, echipei TVR Eurovision! Ați monopolizat de câțiva ani selecția națională și faceți terci din artiștii și compozitorii români. O să vi se întoarcă. Toate se întorc! Ca un bumerang! Fiecare pasăre pe limba ei piere. Un lucru e clar! România are nevoie de o Selecție națională. Mereu. În fiecare an. Noi nu ne comparăm cu țările care-și desemnează un artist din oficiu. Nu avem bugetele lor, nu avem show-urile lor, nu avem regizorii lor, nu avem echipele lor.

Terminați cu barterele astea stupide cu casele de discuri. Pentru doi lei în plus vă vindeți sufletul și omițeți faptul că artiștii și compozitorii români înseamnă Eurovison. Noi – ca să alegem ce e mai bun în anul respectiv – trebuie să avem o selecție la vedere a artistului, autorului și piesei. Altfel… vom pierde. Cel mai probabil, aroganța din ultimii ani a TVR-ului va duce până la excluderea de tot a Eurovision-ului de pe lista evenimentelor transmise de ei.

Așa au făcut și cu Eurovision Junior. L-au distrus până au decis să nu mai participe România. Dați-i Eurovision-ului ce-i al Eurovision-ului! Readuceți preselecțiile de altădată. Nu vindeți arta caselor de discuri! În concluzie: echipa din TVR care a monopolizat Eurovisionul de câțiva ani trebuie să intre în carantină! E nevoie urgent de un vaccin împotriva celor care distrug Eurovision-ul românesc!”, a scris Trăistariu, pe contul personal de Facebook.

El a concluzionat că: Echipa din TVR care a monopolizat Eurovision-ul de câțiva ani… trebuie să intre în carantină! E nevoie urgent de un vaccin împotriva celor care distrug Eurovision-ul românesc!”.