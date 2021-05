Roxen se află la Rotterdam unde-şi pregătește show-ul din cadrul concursului Eurovision . Tânăra a dezvăluit, într-un interviu acordat LookLab , care a fost sursa inspiraţiei pentru „ Amnesia ”.

Întrebată de unde i-a venit inspiraţia pentru melodia sa, artista a răspuns: „Cel mai important moment a fost când aveam 14 ani şi am fost diagnosticată cu o condiție avansată a bolii Lyme”, a declarat tânăra artistă.

Melodia exprimă momente din viaţa lui Roxen

Şi continuă: „Acel moment a fost când am știut că trebuie să fac ceva cu viața mea şi să trăiesc fiecare moment ca şi când este ultimul. Şi am muncit foarte mult, de acolo m-am inspirat pentru melodia Amnesia pentru că am încetat să mai am grijă de mine. Pentru că aveam o cauză, mintea mea îmi zicea: trebuie să-ţi urmezi visele”, a mărturisit cântăreață.

Roxen mai spune că „piesa dă voce stărilor şi sentimentelor ei din ultima perioadă. Este o melodie despre oameni, iubire şi voinţă”.