Conform caselor de pariuri, favorita la câștigarea Eurovision vine din Malta. Destiny Chukunyere are o cotă de 3.5, o diferență foarte mare față de doar acum două luni când avea cota 18.0

Destiny Chukunyere, care va interpreta Je Me Casse, nu este la primul contact cu Eurovision. În 2015, pe când avea doar 13 ani, a câștigat Eurovision Junior cu piesa Not My Soul. De asemenea a mai participat la numeroase festivaluri de muzică și apariții în emisiunile de televiziune Britain’s Got Talent si X Factor Malta.

Dacă predicțiile se adeveresc și Destiny Chukunyere obține trofeul ar reprezenta primul succes al Maltei din istoria concursului internațional de interpretare înființat în 1956.

Coborând spre jumătatea clasamentulului care prezintă cotele oferite pentru câștigarea Eurovision 2021 Roxen, reprezentanta României la concurs, nu este creditată cu prea multe șanse la câștigare.

Melodia interpretata de artista din Cluj-Napoca se numește Amnesia iar cei care se aventurează să parieze pe victoria acesteia pot câștiga de 50 de ori suma pariată.

Acestea sunt câteva din cotele actualizate pentru țările participante:

Elveția 5.5

Franța 7.0

Italia 12.0

Bulgaria 16.0

Lituania 16.0

Islanda 18.0

Suedia 25.0

Cipru 25.0

Finlanda 25.0

Norvegia 25.0