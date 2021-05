La finalul specatacolul transmis de televiziunea naţională, prezentatorii au anunțat câștigătorii primei semifinale: Lituania: The Roop – Discoteque; Rusia: Manizha – Russian Woman; Suedia: Tusse – Voices; Cipru: Elena Tsagrinou – El Diablo; Norvegia: TIX – Fallen Angel; Belgia: Hooverphonic – The Wrong Place; Israel: Eden Alene – Set Me Free; Azerbaidjan: Efendi – Mata Hari; Ucraina: Go_A – Shum și Malta: Destiny – Je Me Casse vor concura în ultimul act al competiției.

Pe cine s-a pariat anul ăsta și care au fost piesele cu care România a impresionat în trecut