8 martie

Protocolul de la Rotterdam pentru Eurovision. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 8 martie s-au născut: Otto Hahn, Anselm Kiefer, Ruggiero Leoncavallo, Cyd Charisse, George Coleman, Emanuel Elenescu, Gina Patrichi, Radu Tudoran, Cornel Medrea, Constantin Crăciun, Radu Ciobanu, Horia Patapievici.

Pe 8 martie sunt Sfinţii Teofilact şi Pavel din Plusiada.

Despre semnificația zilei de 8 Martie și multe alte lucruri, le găsiți în https://evz.ro/scurta-istorie-alternativa-a-femeii-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Nu mai repet, cu toate că repetiția este mama învățăturii.

Dorind să aducă Europa împreună pe scena concursului Eurovision, organizatorii au publicat un protocol foarte cuprinzător de sănătate și siguranță. Uniunea Europeană a Radiodifuziunii (EBU) și membri săi olandezi NPO, NOS și AVROTROS au publicat un protocol care detaliază măsurile de sănătate și siguranță stabilite pentru Concursul Eurovision din luna mai. Aceste măsuri, pe care toate persoanele acreditate vor trebui să le respecte pentru a putea participa la evenimentul de la Rotterdam, sunt comparabile cu cele desfășurate pentru alte evenimente majore, cum ar fi competițiile sportive. Acestea sunt, de asemenea, în conformitate cu liniile directoare ale Institutului Național Olandez pentru Sănătate Publică și Mediu.

Martin Österdahl, manager executiv al concursului Eurovision Song, a afirmat că : „Ne-am angajat să continuăm spiritul și tradiția evenimentului și să aducem Europa pe scena competiției la Rotterdam. Avem ambiția de a organiza un concurs Eurovision complet sigur, în care toți artiștii vor cânta în direct pe Ahoy Arena. Acest protocol reflectă dorința noastră de a face din această ambiție o realitate, sănătatea și siguranța tuturor celor prezenți, în special a echipelor tehnice și a presei, rămânând prioritatea noastră principală.”

„Îngrijorați pentru organizarea competiției din 2021 într-un mod sigur și responsabil, am lucrat din greu în ultimele luni pentru a dezvolta acest protocol foarte cuprinzător de sănătate și siguranță”, a precizat și Sietse Bakker, producătorul executiv al ediției 2021, adăugând: „Prin urmare, vom efectua un număr mare de teste, vom introduce purtarea măștilor, vom implementa măsuri de igienă și vom acorda o atenție deosebită ventilației, pentru a crea un mediu de lucru cât mai sigur pentru echipele noastre, pentru artiști și jurnaliști. “

Aceste măsuri au primit aprobarea autorităților regionale responsabile cu examinarea regulilor de sănătate și siguranță aplicate în timpul evenimentelor majore. De asemenea, acestea au fost validate de SGS, o agenție internațională specializată în certificarea acestui tip de măsurare a siguranței sanitare. Protocolul definit pentru eveniment ar putea fi desigur, adaptat oricând, dacă noile dezvoltări o vor cere. Acesta va fi în vigoare chiar înainte ca artiștii și delegațiile respective să ajungă în orașul gazdă. Celor care intenționează să călătorească la Rotterdam pentru concursul Eurovision Song li se recomandă să respecte o carantină de cinci zile înainte de a urca într-un avion. De asemenea, vor trebui să prezinte un test negativ COVID-19, datând cu mai puțin de 72 de ore înainte de plecare.

Odată ajunși pe pământul olandez, li se cere să rămână la hotelul lor, cu excepția mersului la Ahoy Arena pentru repetiții, transmisii în direct și alte activități legate de eveniment. Toți cei care lucrează pe Ahoy Arena, în special echipele tehnice, artiștii și jurnaliștii, vor fi supuși testelor regulate într-un centru amenajat în acest scop în apropierea locului. „Urmărim un obiectiv clar: prevenirea transmiterii virusului în timpul competiției. Dacă o persoană este pozitivă, protocolul nostru de izolare va intra în vigoare imediat și vom ajuta autoritățile. Dacă un participant nu mai poate cânta live pe scenă, vom folosi o înregistrare de rezervă ”, spune Sietse Bakker.

În cazul în care situația se va schimba în mai rău în următoarele câteva săptămâni, competiția ar putea avea loc într-o formă redusă. Pentru ca evenimentul să aibă loc în scenariul B, numărul de persoane din fiecare delegație ar putea fi redus semnificativ în comparație cu edițiile anterioare. În plus, doar 500 de reporteri vor putea participa la eveniment la fața locului, cu 1.000 de jurnaliști suplimentari autorizați să acopere competiția într-un nou centru de presă online.

O decizie cu privire la prezența publicului în timpul difuzărilor și organizarea activităților sociale pe marginea concursului de la Rotterdam va fi luată la o dată ulterioară.

41 de radiodifuzori de serviciu public vor prezenta fiecare un candidat pentru cea de-a 65-a ediție Eurovision. Cele două semifinale vor avea loc marți, 18 și joi, 20 mai, pe Ahoy Arena din Rotterdam, Olanda. Finala cu 26 de melodii va avea loc sâmbătă, 22 mai la ora 21:00 CEST.

Oricum, de vreo zece ani, eu nu mă uit la Eurovision, a decăzut prea mult, am altceva mai bun de făcut. Și, oricum, nu am televizor! Dar am convingerea că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 8 martie 2021

BERBEC Zi mai dificilă, sunt şi din astea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent şi mai puţin agresiv. Se profilează o zi obişnuită în care rutina şi monotonia te enervează. Dacă poţi să te odihneşti toată ziua şi să stai undeva bine, merci, ar fi superb. Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Măcar evită transportul cu maşina sau călătoriile cu avionul.

Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou… şi cu mai mult noroc. Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Putin umor si haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum cand singura certitudine este lipsa certitudinii. Semnele de pamant si apa iţi pot face ceva neplaceri astăzi, dar o sa fii ajutat şi apărat de cei născuţi in semne de aer şi foc.

TAUR Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou.

Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor. Cineva incerca să te abordeze direct şi să te atragă intr-o afacere cam dubioasa. Nu e genul tau si poţi să rezişti, ba chiar zâmbind! Este indicat să nu te implici emoţional atâta vreme cât este doar o problema de bani, ba mai mult, sunt doar nişte promisiuni vagi!

GEMENI Luni, zi de cumpărături de completare după consumul din weekend şi de discuţii plăcute în familie, cu prietenii. Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege!

RAC Pe plan sentimental curiozitatea şi armonia ta înăscute te împinge către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te vei simţi bine! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ţi vezi liniştit de treburile tale.

Pentru mulţi Raci astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la cleşti pentru că sunt în criză de timp sau au probleme sentimentale nerezolvate. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie de primăvară. Care criză şi asta este o doar o copie, după altă copie, dogma distopiei sanitare…

LEU Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adica nu ştii ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o saptamana densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, pentru cei apropiaţi. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte alte considerente. Poți avea recompense consistente!

FECIOARĂ Evită enervarea la masă şi în general fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele în timpul mesei. Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri plăcute. În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor, sau ceea ce munceşti.

Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent!

BALANŢĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Ai nişte „pierderi”. La o verificare mai atentă poți vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi că nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor şi distrează-te pe capul şi paguba altora. Asta înseamnă că ai făcut „balanţa” fie în contabilitate, dar şi în sentimentele proprii.

O seară favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin!

SCORPION Ai pierdut timp şi bani ca să ajungi în situaţia asta. Realizezi că problemele însă abia acum încep şi eşti decepţionat. Deocamdată rămâi pe cursul stabilit, schimbarea nu îţi convine. Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun, o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult.

Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul săptămânii acesteia, pe care abia ai început-o, te retragi din nou în „cochilia” ta ca să încerci să „înţepi” persoanele care nu iţi plac. Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune şi mai scumpe. Zgârcenia asta o să te coste mai mult. Este aşa de greu să te simţi bine?

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să-ţi alegi cu grijă întrebările pe care le pui. Este o situaţie tensionată, enervantă, dar obiectivă şi nu trebuie să mai “pui sare pe rană”! Seară, plăcută, însă! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20 : 7,8 . Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi şi nu iniţia intrigi şi mici comploturi.

Şi este bine să te ţii de vorba dinainte mai tot anul ce se aşterne înspre primăvară, să dea Domnul să fie bun. Adică, ca să fie mai clar, treci printr-o mică etapă mistică, foarte folositoare pentru curăţirea sufletului.

CAPRICORN Zi bună pentru activitatea normală de luni. Descoperi în corespondență cunoştiinţe sau prieteni despre care nu mai aveai veşti demult. Atenţie, multă discreţie şi prudenţă, nu „da din casă”! Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri.

Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc spiritul tău integru şi cunoştiinţele solide. În a doua parte a zilei o perioadă excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Capricornilor are o mulţime de nativi aşa că, pe total, programul o să fie îndeplinit. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

VĂRSĂTOR O prietenă mai veche te sună cu gânduri bune. Poţi avea încredere. Puteți să vorbiţi despre pandemie, soarta Europei şi încălzirea globală. Este plăcut, sofisticat, te simţi bine! O discuție plăcută şi una nu prea (cea de a doua poate fi cu soacra, sau cu inspectorul de la bancă). Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine, având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Totuşi, o informaţie de ultimă oră te pare că te avantajează. Verifică cu prietenii apropiaţi şi de încredere.

PEŞTI Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie problemele mai noi care apar. Profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Poţi să finalizezi unele lucruri urgente dacă nu importante, în a doua parte a zilei. Dacă depinde de tine nu pleca astăzi în nicio călătorie lungă, respectă dogma distopiei sanitare!