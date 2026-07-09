Rusia a lansat un avertisment dur după ce Donald Trump a sugerat, la summitul NATO de la Ankara, că intensificarea atacurilor Ucrainei asupra unor ținte din Rusia ar putea determina Moscova să revină la masa negocierilor pentru încetarea ostilităților. Oficialii ruși susțin însă că o creștere a presiunii militare nu va accelera procesul diplomatic, ci ar putea duce la prelungirea conflictului, potrivit AFP.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că atacurile lansate de Ucraina pe teritoriul rus vor avea efectul opus celui dorit de Occident.

„Cu cât mai mult ne va lovi regimul de la Kiev infrastructurile, cu atât mai mult vom extinde zona de securitate” pe front, a ameninţat în faţa presei un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

„O nouă escaladare va fi în măsură să prelungească operaţiunea militară specială”, a ameninţat el, folosind termenul prin care Moscova descrie războiul declanșat împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Declarațiile Kremlinului vin după ce Donald Trump a afirmat, în timpul summitului NATO de la Ankara, că o creștere a atacurilor ucrainene ar putea contribui la oprirea conflictului.

Miercuri, Trump a apreciat, la un summit NATO, la Ankara, că “escaladarea” atacurilor ucrainene ar putea “să ajute la oprirea” războiului lansat de către Rusia.

La rândul său, secretarul de Stat american Marco Rubio a susținut că Moscova întâmpină dificultăți tot mai mari în protejarea propriului spațiu aerian.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a apreciat, la rândul său, că “ruşilor le este tot mai greu să-şi apere propriul spaţiu aerian”.

Washingtonul consideră că presiunea asupra Rusiei ar putea crea premisele pentru reluarea negocierilor.

Dmitri Peskov a criticat poziția Statelor Unite și a afirmat că ideea potrivit căreia o escaladare militară ar putea duce la pace este una greșită.

Peskov a vorbit despre “greşelile de judecată” ale Statelor Unite, “potrivit cărora escaladarea şi presiunea militare permit o favorizare la întoarcerea pe calea rezolvării paşnice”.

„Asta e o idee greşită (…). Acesta este motivul pentru care agravarea tensiunilor şi acţiunile care merg în sensul unei escaladări nu vor contribui în niciun caz la procesul de pace”, a adăugat el.

În ultimele luni, Ucraina a crescut numărul atacurilor cu drone asupra unor obiective strategice din Rusia, vizând rafinării, depozite petroliere și alte infrastructuri importante.

Aceste lovituri au provocat probleme în aprovizionarea cu carburanți în anumite regiuni rusești.

Deși negocierile pentru o încetare a focului rămân blocate, Kremlinul susține că vede în continuare din partea Washingtonului o “voinţă” de a contribui la reluarea unui proces diplomatic.