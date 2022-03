Rusia mută decisiv în plin război! Cere ajutor unei mari puteri: Are nevoie de echipament militar și bani pentru războiul din Ucraina

Rusia a solicitat intervenția Chinei în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, au transmis oficiali americani sub protecția anonimatului pentru ziarul The New York Times. Oficialii americani, hotărâți să păstreze secrete mijloacele lor de colectare a informațiilor privind cererile Rusiei, au refuzat să descrie mai detaliat tipul de echipament militar pe care Moscova îl caută. Oficialii au refuzat, de asemenea, să discute orice reacție a Chinei la aceste cereri.

Rusia a cerut echipament militar Chinei

Președintele Chinei, Xi Jinping, a consolidat un parteneriat cu Vladimir Putin și a fost alături de acesta în timp ce Rusia și-a intensificat campania militară, distrugând orașe din Ucraina și ucigând sute sau mii de civili. Oficialii americani urmăresc îndeaproape China pentru a vedea dacă va acționa la orice cerere de ajutor din partea Rusiei.

Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională al Casei Albe, urmează să se întâlnească luni, la Roma, cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic de elită al Partidului Comunist Chinez și director al Comisiei Centrale pentru Afaceri Externe a partidului.

SUA: Nu acceptăm un „colac de salvare”

Sullivan intenționează să îl avertizeze pe Yang cu privire la orice eforturi viitoare ale Chinei de a sprijini Rusia în războiul său sau de a submina Ucraina, Statele Unite și partenerii lor.

„(Am transmis) direct, în privat, Beijingului, că vor exista absolut consecințe pentru eforturile pe scară largă de evitare a sancțiunilor sau pentru susținerea Rusiei pentru a le suplini”, a declarat Sullivan, duminică.

„Nu vom permite ca acest lucru să meargă mai departe și să permitem să existe un colac de salvare pentru Rusia din aceste sancțiuni economice din partea oricărei țări, oriunde în lume”, a spus el.

Vladimir Putin l-ar fi mințit pe Xi Jinping

Sullivan nu a făcut nicio mențiune explicită despre un potențial sprijin militar din partea Chinei, dar alți oficiali americani au vorbit despre cererea Rusiei sub rezerva anonimatului, din cauza caracterului sensibil al chestiunilor diplomatice și de informații.

Administrația Biden încearcă să prezinte Chinei consecințele alinierii sale cu Rusia și sancțiunile pe care le va suporta dacă va continua sau își va spori sprijinul. Unii oficiali americani susțin că ar putea fi posibil să descurajeze Beijingul să își intensifice asistența acordată Moscovei. Liderii chinezi s-ar putea mulțumi să ofere sprijin retoric Moscovei și s-ar putea să nu dorească să se învrăjbească și mai mult cu Putin prin acordarea de sprijin militar pentru război, spun oficialii americani.

Sullivan a declarat că China „era conștientă, înainte ca invazia să aibă loc, că Putin plănuia ceva”, dar a adăugat că este posibil ca Xi sau consilierii săi să nu fi fost conștienți de întreaga amploare a planurilor liderului rus. „Este foarte posibil ca Putin să-i fi mințit în același mod în care i-a mințit pe europeni și pe alții”, a spus el.