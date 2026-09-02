Alianța Nord-Atlantică (NATO) urmărește cu atenție sporită extinderea și procesul de modernizare a flotei de submarine a Rusiei. Reprezentanții alianței militare subliniază că privesc cu maximă seriozitate dezvoltarea noilor capacități militare pe care Moscova le desfășoară în nordul Europei, conform Mediafax.

Comandamentul Aliat Întrunit al NATO de la Brunssum (JFC Brunssum) a evidențiat în mod special amenințarea reprezentată de submarinele nucleare de nouă generație. Aceste nave sunt proiectate pentru a transporta armament capabil să execute lovituri la distanțe mari. Avertismentul oficial a fost transmis de structura operațională prin intermediul unei publicații pe rețeaua X.

„Ceva se mișcă sub suprafață”, este mesajul cu care NATO își începe avertismentul. Conform analizei Comandamentului Aliat, Rusia își extinde capacitățile submarine, având ca punct central Peninsula Kola, un spațiu strategic esențial pentru Flota rusă de Nord. Atenția experților militari este îndreptată spre submarinele nucleare de tip SSGN, dotate cu propulsie nucleară și construite special pentru lansarea rachetelor de croazieră.

Reprezentanții NATO explică faptul că aceste nave oferă Moscovei o capacitate extinsă de atac la distanță și de interdicție maritimă, concept cunoscut sub denumirea de sea denial. Prin această tactică, forțele ruse încearcă să limiteze libertatea de mișcare a adversarilor în zone maritime cheie, inclusiv în regiunea High North, un punct critic pentru securitatea euro-atlantică.

Mesajul transmis de JFC Brunssum se remarcă printr-un ton neobișnuit de direct în ceea ce privește mijloacele de detectare ale Alianței.

„Poate că sunt invizibile sub valuri. Dar nu pentru noi”, afirmă JFC Brunssum, făcând referire la submarinele rusești.

Comandamentul subliniază că activitățile navale ale Rusiei sunt monitorizate în permanență și că fiecare evoluție din regiune este evaluată riguros.

Deși mesajul nu menționează o amenințare iminentă sau o operațiune militară specifică în desfășurare, el scoate în evidență ritmul de modernizare al flotei ruse și vigilența NATO. Semnalul transmis de la Brunssum confirmă importanța crescândă pe care nordul Europei și zona Arcticii o au în actuala arhitectură de securitate a Alianței.