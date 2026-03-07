International

Rusia ar fi decis să se implice în războiul din Orientul Mijlociu, dar Donald Trump e sceptic

Rusia ar fi decis să se implice în războiul din Orientul Mijlociu, dar Donald Trump e sceptic
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evitat să răspundă unei întrebări referitoare la informațiile apărute în presă potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre pozițiile și mișcările trupelor americane. Subiectul a fost ridicat de mai multe instituții media care au citat surse neoficiale.

Întrebarea a fost adresată vineri, în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă dedicat sporturilor universitare.

Donald Trump refuză să comenteze informațiile despre Rusia și Iran

În momentul în care jurnalistul Peter Doocy de la Fox News l-a întrebat despre aceste informații, președintele american a refuzat să ofere un răspuns detaliat.

„Ce întrebare stupidă pui în acest moment. Vorbim despre altceva”, i-a spus Donald Trump reporterului în cadrul evenimentului.

Potrivit informațiilor apărute în presă, mai multe instituții media au citat surse care susțin că Rusia ar furniza Iranului date despre pozițiile și deplasările trupelor, navelor și aeronavelor americane.

Administrația americană nu a confirmat oficial aceste informații.

Pentagonul spune că situația este monitorizată

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost întrebat despre aceleași informații într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News.

Oficialul american a declarat că președintele Statelor Unite este la curent cu situația.

„Preşedintele ştie foarte bine cine vorbeşte cu cine”, a afirmat Pete Hegseth.

Secretarul Apărării a adăugat că autoritățile americane urmăresc îndeaproape evoluțiile.

„Urmărim totul”, a spus Hegseth în interviul difuzat duminică.

Oficialul Pentagonului a subliniat că administrația americană este pregătită să reacționeze în cazul în care apar acțiuni care ar putea afecta securitatea Statelor Unite.

„Poporul american poate fi sigur că comandantul său suprem ştie foarte bine cine vorbeşte cu cine. Şi orice lucru care nu ar trebui să se întâmple, fie că este în public sau în culise, este confruntat şi combătut cu fermitate”, a declarat secretarul american al Apărării.

Casa Albă spune că informațiile nu influențează operațiunile militare

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a comentat la rândul său informațiile apărute în presă.

Potrivit acesteia, chiar dacă Rusia ar furniza informații Iranului, acest lucru nu ar influența operațiunile militare ale Statelor Unite.

„În mod clar, nu are nicio influenţă asupra operaţiunilor militare din Iran, deoarece îi decimăm complet”, a declarat Karoline Leavitt reporterilor.

Declarația a fost făcută într-o discuție cu jurnalista Kristen Holmes de la CNN.

atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească

Declarațiile oficialilor americani apar într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice.

Statele Unite și aliații lor sunt implicați în operațiuni militare în regiune, iar evoluțiile geopolitice sunt urmărite atent de comunitatea internațională.

Informațiile privind posibila cooperare militară sau de informații între Rusia și Iran nu au fost confirmate oficial, însă subiectul a devenit unul de interes major în contextul escaladării conflictului regional.

