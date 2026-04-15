Rusia a pierdut peste 1.000 de militari și zeci de sisteme de artilerie într-o singură zi, potrivit Kievului

Armata ucraineană a anunțat pierderi semnificative în rândul forțelor ruse în ultimele 24 de ore: peste 1.000 de militari, zeci de sisteme de artilerie și sute de vehicule distruse.

Bilanțul zilnic indică pierderi ridicate de personal și tehnică militară pentru Rusia

Forțele ruse au înregistrat pierderi semnificative în ultimele 24 de ore, conform unui raport publicat pe 15 aprilie de Statul Major General al Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, 1.010 militari ruși au fost uciși sau răniți într-un interval de o zi.

De la începutul invaziei pe scară largă, lansată pe 24 februarie 2022, pierderile totale estimate ale Rusiei au ajuns la aproximativ 1.313.970 de persoane, potrivit aceleiași surse.

Pierderile de artilerie cresc brusc pentru Rusia, iar logistica este afectată

În același interval, armata ucraineană a raportat distrugerea unui tanc și a unui vehicul blindat de luptă. Cea mai mare creștere s-a înregistrat însă în cazul sistemelor de artilerie, unde au fost eliminate 50 de unități într-o singură zi.

De asemenea, patru sisteme de lansatoare multiple de rachete au fost distruse. Pe segmentul logistic, pierderile includ 253 de vehicule și cisterne de combustibil, precum și două echipamente speciale.

Războiul dronelor rămâne intens pe frontul din Ucraina

Utilizarea dronelor continuă să joace un rol central în desfășurarea conflictului. Conform raportului ucrainean, 1.388 de UAV-uri operațional-tactice au fost distruse într-o singură zi, ceea ce ridică totalul cumulativ la 239.241.

Drone Ucraina / sursa foto: captură video

În ceea ce privește alte categorii de echipamente militare, nu au fost înregistrate modificări. Nu au fost raportate pierderi suplimentare în rândul avioanelor, elicopterelor, sistemelor de apărare antiaeriană, rachetelor de croazieră, navelor sau submarinelor.

Luptele rămân intense, iar moralul trupelor ruse este în scădere pe anumite sectoare

Pe linia frontului au fost consemnate 212 confruntări în ultimele 24 de ore, ceea ce indică un nivel ridicat al intensității luptelor.

Anterior, mișcarea partizană Atesh a semnalat incendierea unei locomotive în regiunea Rostov din Rusia, folosită pentru transport militar către regiunea Zaporijia.

17:14 - Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
17:08 - Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură zi
17:03 - Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul unei Europe fără fumat până în 2040, prin nel...
16:51 - Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
16:35 - Vrăjitoarele Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în „Practical Magic 2”. Când va fi lansarea

Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară

