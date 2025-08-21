Opinii Romeo și Julieta de pe autostrada A1. O sinucidere cauzată de niște proști







Tragedia de pe autostrada A1, când doi adolescenți s-au aruncat în fața tirului ca să-și apere pe veci iubirea, are semnificații atât de profunde încât nu trebuie privită ca un fapt divers. Aici trebuie să se facă lumină, pentru binele altor mii de cupluri de adolescenți care se lasă orbiți de dragoste prea devreme, iar unii adulți sunt prea închistați sau prea proști ca să-i ajute.

O fată de 14 ani și un băiat de 18-19 ani, doi copii de țărani din județele Giurgiu și Buzău, și-au trăit povestea de iubire vreme de câteva luni și au sfârșit-o ca în tragedia „Romeo și Julieta”, scrisă de William Shakespeare. Au ales să se sinucidă într-un mod tulburător, îmbățișați, într-un loc public.

Gestul extrem, descifrat după un cumul de informații post-evenimentul de pe autostrada A1, m-a dus cu gândul la celebrii îndrăgostiți Romeo și Julieta care și ei s-au luptat cu prejudecățile sociale, cu ambițiile, ura și prostia celor din jur, alegând în final moartea în locul despărțirii.

În România anului 2025 se vorbește des despre educația sexuală din școli, dar mulți profesori și psihologi nu știu să gestioneze iubiri păcătoase ce apar în viața adolescenților.

Sinucigașii de pe A1 au căpătat nume: Georgiana și Cătălin

Revolta m-a copleșit când am constatat că, după sute de ani de la povestea shakespeariană, niște adulți, angajați la stat în instituții de protecție a minorilor, în poliție, și încununați de un primar ales prin vot, au recurs la niște metode de-a dreptul prostești care au condus la nenorocirea a două familii nevoiașe. Părinții au încercat să-și protejeze copiii cum s-au priceput, apelând și la polițiști într-un moment de panică, dar fără a se gândi nicio clipă să le facă rău.

Pe fata de 14 ani (împliniți de curând) o chema Georgiana și era din comuna giurgiuveană Crevedia Mare. Băiatul era dintr-un orășel din județul Buzău, îl chema Cătălin și avea 18-19 ani. Am să explic de ce am accentuat vârsta adolescenților. E poate cel mai important element ca anchetatorii cazului de sinucidere de pe A1 să-l aibă în vedere și să-l lămurescă.

Poate că polițiștii și procurorul nu vor stabili vinovați pentru moartea cumplită a acestor tineri, care abia descoperiseră dragostea. Dar vinovați morali există cu siguranță, căci prea au depus exces de zel toți reprezentanții autorităților care au transformat o relație de iubire, fie ea și nepotrivită pentru o fată de vârsta Georgianei într-un viol comis de iubitul ei. Părinții nu depuseseră nicio plângere, ba chiar înțelegând relația nu s-au împotrivit ca tinerii să locuiască împreună în casa lor din Crevedia Mare.

Implicarea autorităților, care au ales să bage frica în păcătoșii iubiți

Poate că singura „greșeală” au comis-o părinții când Georgiana a dispărut de acasă și s-au dus să anunțe polițistul din comună. Fata plecasă să-l cunoască pe băiatul din Râmnicu Sărat de care se îndrăgostise după lungi convorbiri pe Instagram. Polițistul și-a făcut impecabil datoria: a sesizat colegii din județul Buzău, le-a oferit datele tinerilor, iar Georgiana a fost găsită la Cătălin acasă.

Primele lămuriri au venit de la primarul comunei în care locuia fata. „Ea avea un dialog cu un tânăr din Râmnicu Sărat pe Instagram, iar în luna mai a plecat de acasă. Părinţii au sesizat lipsa ei la Poliţie şi cei de la Poliţie au identificat faptul că tânăra, în vârstă de 13 ani şi jumătate la acea vreme, locuieşte la adresa băiatului, care avea 18 ani. Din oficiu, IPJ Buzău s-a sesizat, fiind vorba de un viol”, a declarat la tv primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea.

Din acel moment, problema minorei Georgiana a devenit problema numărul 1. Angajați ai DGASPC Giurgiu au venit și au stat de vorbă cu părinții și cu Georgiana. Au aflat că s-a consumat o relație sexuală de comun acord între cei doi adolescenți fiindcă se iubeau. Fata a fost pusă să facă un test de sarcină, care a ieșit negativ. Asistenții de la protecția copilului, spun părinții, au amenințat că o vor lua pe Georgiana și o vor interna într-un centru, iar pentru fată a fost un adevărat șoc. Li s-a spus și că băiatul, Cătălin, are dosar penal pentru viol și va fi condamnat, va merge la închisoare.

Părinții au acceptat relația

La acel moment mai era o lună de școală, iar Georgiana s-a dus la cursuri și a absolvit clasa fără probleme. Cătălin s-a mutat apoi la ea, în Crevedia Mare. Mama, tata și cei trei frați mai mari ai Georgianei au înțeles situația și au fost de acord. La fel și părinții lui Cătălin. Din nefericire, ambele familii s-au întâlnit la morgă, să-și identifice copiii.

Mama Georgianei a povestit că fata ei și Cătălin erau împreună din luna aprilie. Atunci, în urmă cu 3 luni, Georgiana nu avea încă 14 ani împliniți, i-a împlinit cu puțin timp înainte de a se sinucide în brațele iubitului ei, Cătălin.

„Se iubeau foarte mult şi le era frică, pentru că au spus că ei nu pot trăi unul fără celălalt”, a declarat mama Georgianei pentru Antena 3.

Le era frică să nu fie despărțiți brutal: ea să fie dusă într-un centru al DGASPC Giurgiu, iar el băgat în pușcărie pentru un viol pe care nu l-a comis.

Există și o probă care susține afirmațiile părinților Georgianei. Într-o convorbire de pe telefon dintre Cătălin și un prieten, acesta era îngrijorat de diferența de vârstă dintre el și iubita lui și de faptul că ar putea avea dosar penal din cauza poveștii lor de dragoste. Probabil că așa i se spusese la IPJ Buzău.

Prostie, lipsă de empatie sau exces de zel?

Nu știm sigur dacă în aprilie, atunci când ar fi avut loc primul act sexual al tinerilor, Cătălin avea 19 ani împliniți, fiindcă imediat după tragedia de pe A1 autoritățile au anunțat că e vorba de o fată de 14 ani și un băiat de 18. Vârstele, rotunjite astfel, nu s-ar mai fi încadrat în legea penală care condamnă un individ care a întreținut relații sexuale cu o minoră, dacă diferența de vârstă e mai mare de 5 ani.

Despre Georgiana știm că, atunci când s-a dus la Cătălin, avea 13 ani și 9 luni. Dar băiatul avea 19 ani împliniți în aprilie-mai? Așteptăm să ne spună procurorul de la Giurgiu la sfârșitul anchetei asupra dublei sinucideri.

Și dacă acești iubiți depășiseră cu 2-3-4 luni limita celor 5 ani prevăzuți de lege? Cătălin era totuși un puști, provenea dintr-o familie de oameni nevoiași, n-avea antecedente – nu putea fi evaluat cu mai multă empatie de polițiștii buzoieni care aveau experiențe cu violatori adevărați?

Georgiana, audiată și ea, nu s-a văzut că era îndrăgostită de băiat și că luarea ei de lângă părinți pentru a fi „reeducată” într-un centru social i-ar amprenta negative viața? Atât au putut psihologul și asistenții sociali?

Primarul a povestit cum s-a implicat toată lumea din instituțiile comunității ca să rezolve cazul de Georgianei și al familei ei „de oameni normali”, cu un exces de zel aproape suspect.

Peste toate acestea, și dincolo de povestea „Romeo și Julieta”, îmi rămân în minte cuvintele amărâtului de tată al fetei care s-a trezit să se îndrăgostească prea devreme, să nu aibă cine să o facă să înțeleagă ce pași ar trebui să urmeze ca să-i fie bine și, cu spaima insuflată, a ales să-și ducă iubirea dincolo de moarte:

„Primăria mi-o mai aduce înapoi pe fată?”