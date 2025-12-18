Social

Românii, campioni la cumpărături online. Comerţul digital câștigă tot mai mult teren

Cumpărături online. Sursa foto: Pixabay
Comerţul electronic din România îşi menţine ritmul ascendent şi în 2025. În primele trei luni ale acestui an, aproximativ 5,9 milioane români au realizat cumpărături online, cu aproape 800.000 mai mulţi decât în aceeaşi perioadă a anului 2024, potrivit Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO).

Milioane de români fac cumpărături online

„Comerţul electronic din România îşi continuă trendul ascendent şi în 2025, confirmând rolul său tot mai important în economia digitală. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, 74,3% dintre persoanele cu vârste între 16 şi 74 de ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni au comandat sau au cumpărat bunuri şi servicii online, în creştere cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul anterior”, arată ARMO.

Numărul cumpărătorilor online a crescut semnificativ: 5,9 milioane de români au făcut achiziţii online în primele trei luni din 2025, în creştere cu aproape 800.000 faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Creștere mare în mediul rural

Creşterea este mai accentuată în mediul rural, unde 70,6% dintre utilizatorii de internet au cumpărat online, un avans de 3,3 puncte procentuale faţă de anul anterior, în timp ce mediul urban înregistrează un plus de doar 0,5 puncte procentuale. Aceasta arată o reducere treptată a diferenţelor dintre cele două medii.

Extinderea accesului la internet şi diversificarea produselor disponibile online susţin această creştere, inclusiv în comunităţile mai mici.

„Datele INS confirmă ceea ce vedem zi de zi în piaţă: comerţul electronic a ajuns la maturitate, iar majoritatea românilor conectaţi la internet au integrat acest canal în rutina lor de cumpărături. Vorbim deja despre o piaţă de masă, nu de un fenomen de nişă. Comerţul electronic a devenit o soluţie reală de acces la bunuri inclusiv pentru milioane de români din afara marilor oraşe”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Românii, campioni la cumpărăturile online

Potrivit analizei, comerţul online este adoptat în toate grupele de vârstă active, cu ponderi de peste 80% în rândul persoanelor de 16–54 de ani, şi cu o creştere vizibilă în segmentul 55–74 de ani. Cele mai frecvente achiziţii online sunt serviciile de transport, biletele la evenimente şi cazarea.

„Această evoluţie arată un potenţial semnificativ de creştere economică, digitalizare şi eficientizare a consumului, cu beneficii directe pentru companiile româneşti şi pentru bugetul public. Prioritatea următoarei perioade trebuie să fie crearea unui cadru fiscal şi concurenţial echitabil, care să susţină investiţiile locale”, a mai subliniat Cristian Pelivan.

