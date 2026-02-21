România va întâlni Portugalia la Campionatul European de rugby, cu șase schimbări în primul XV: Suntem pregătiți

România va întâlni Portugalia în cel de-al treilea meci de la Campionatul European de rugby, ultimul din faza grupelor, cu șase schimbări în primul XV, relatează news.ro.

Naționala de rugby a României se pregătește pentru cel de-al treilea meci din faza grupelor Campionatului European, împotriva Portugaliei. Partida va avea loc duminică, de la ora 19:30, pe Estádio Nacional Jamor din Oeiras, în apropiere de Lisabona, și va fi transmisă în direct pe TVR Sport.

Antrenorii au decis să efectueze șase schimbări în primul XV comparativ cu echipa care a învins Belgia săptămâna trecută. În pachetul de înaintare au fost operate patru modificări. Savin, Butnariu și Gajion vor forma prima linie, în timp ce Tweddle va evolua în linia a treia. Două schimbări au fost făcute pe linia de treisferturi, Gontineac și Maftei revenind în echipă.

Pentru Matt Tweddle, meciul de duminică va marca un moment important, atingând pragul de 10 selecții pentru România. De asemenea, Thomas Crețu va debuta în această ediție a competiției, aducând prospețime liniei de treisferturi.

Antrenamentele au fost afectate de condițiile meteo din București, cu zăpadă și drumuri blocate care au făcut imposibilă desfășurarea antrenamentelor pe terenuri normale.

„Ne-am trezit într-o mare de zăpadă și a trebuit să găsim alternative pentru a putea continua pregătirea. Am reușit să ne antrenăm pe un teren sintetic acoperit, dar a fost dificil”, a declarat jucătorul Cristi Boboc.

Triumful împotriva Belgiei a oferit echipei un impuls de moral.

„A fost un meci capital pentru noi. Ne-a ajutat să reducem presiunea și să rămânem concentrați pe ceea ce avem de făcut. Așteptăm cu încredere partida cu Portugalia și ne dorim să arătăm o creștere de formă. Ne cunoaștem foarte bine stilul de joc și suntem pregătiți pentru un meci deschis, în care totul este posibil”, a adăugat Boboc.

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2.Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3.Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu C (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Dănuţ Jipa (CS Rapid), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Taylor Gontineac (Beziers), 13. Nicolas Onuţu (CS Annonay), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 15. Toni Maftei (CS Rapid)

Rezerve: 16.Ştefan Buruiană (SC Albi) ,17.Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 20. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 21. Dragoş Ser (SCM USV Timişoara), 22. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 23. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs).

Antrenor principal: David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic şi gps, Daniel Carpo – preparator fizic şi gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut