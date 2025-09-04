Vremea România va fi lovită de furtuni violente, după zile de caniculă extremă







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat furtuni cu descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în vestul și nord-vestul țării, în seara zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, fenomene care se vor menține până în noaptea de 4 septembrie, ora 00:00. Temperaturile se mențin ridicate în sudul și vestul țări, iar în Capitală vremea rămâne călduroasă.

Meteorologii au emis un cod galben de furtuni pentru vestul și nord-vestul țării, avertizând că instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale ce au acumulat local între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și căderi de grindină cu diametrul între 1 și 4 cm, mai ales în județul Bihor.

Avertizările vizează și județele Arad, Bihor, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Sălaj și Satu Mare, atât în zone de câmpie, precum Ineu, Sebiș, Reșița, Caransebeș, Lugoj și Satu Mare, cât și în areale montane din Arad, Caraș-Severin și Timiș.

Maximele vor porni de la 26 de grade în sudul litoralului și vor urca până la 34 de grade în vestul, sudul și sud-vestul României.

În Dobrogea și în Bărăgan, vremea va fi însorită, cu cer senin și vânt moderat, pe alocuri insistent. Temperaturile, ușor mai scăzute față de ziua precedentă, se vor menține totuși peste mediile climatologice ale perioadei, iar în Bărăgan se vor atinge 33 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, se anunță atmosferă predominant însorită și o amiază călduroasă, cu temperaturi ce vor urca până la 32 de grade. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 45 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea va rămâne frumoasă, cu cer senin și nori puțini, fără fenomene semnificative. Temperaturile se vor menține peste normalul perioadei, cu valori ce vor depăși 30 de grade în toată regiunea și vor ajunge la 32 de grade în zona Bacăului.

Pe 4 septembrie, vremea se menține frumoasă în nordul Transilvaniei și Maramureș, cu maxime de până la 32 de grade, însă după-amiaza norii se adună la munte, unde apar averse, tunete, fulgere și grindină izolat. În vest, soarele domină cea mai mare parte a zilei, iar la orele amiezii se ating 34 de grade. În zona montană se semnalează ploi, cu acumulări de până la 20 l/mp pe suprafețe restrânse.

În Capitală, vremea rămâne călduroasă, cu o maximă de 34 de grade, soare generos și vânt ușor mai activ, iar minima nopții va coborî la 19 grade. La munte, prima parte a zilei va fi însorită, însă instabilitatea va crește în masivele vestice, unde sunt prognozate ploi abundente însoțite de fenomene electrice.