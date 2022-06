România, meci crucial împotriva Finlandei. Selecționerul Edi Iordănescu riscă să fie dat afară, după un parcurs catastrofal

Naționala de fotbal a României evoluează, diseară, de la ora 21.45, pe teren propriu, împotriva Finlandei. Jocul se va disputa pe stadionul Giulești și contează pentru Liga Națiunilor. Tricolorii”, pregătiți de Edi Iordănescu, vin după două eșecuri în această competiție, scor 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia. Este o partidă care poate duce la finalul legăturii pe care selecționerul o are cu prima reprezentativă.

România – Finlanda, un meci care poate fi decisiv pentru Edi Iordănescu

Până acum, în cele patru partide disputate, Iordănescu are un bilanț înfiorător: 1 egal și 3 eșecuri. Iar perspectivele sunt sumbre. Cu un fond de jucători submediocri, fără valoare, e greu de crezut că naționala României poate fi pusă pe linia de plutire de Iordănescu sau de orice alt antrenor. Edi a spus că are planuri pe termen lung la prima reprezentativă, dar un eventual eșec în fața Finlandei i-ar pune serios postul în pericol.

„E un moment important pe care am avea șansa să-l valorificăm în favoarea noastră. Naționala Finlandei este cea mai complexă echipă din grupă, dar cu o victorie ne-am apropia la un punct de ea.

Încrederea mea rămâne puternică, nezdruncinată chiar, şi la fel speranţa că, printr-un rezultat pozitiv, toată situaţia se poate schimba în favoarea noastră. Mai mult decât atât, ştiu că grupul de jucători are nevoie de un rezultat pozitiv pentru un declic”, a afirmat selecționerul României.

Când se va trage linie la Federația Română de Fotbal

„Eu ştiu că am un contract, ştiu că am un target de îndeplinit, ştiu că am un meci pe care încerc să îl pregătesc cât mai bine. Sunt sigur că dacă luăm trei puncte vom vedea altfel lucrurile din multe puncte de vedere, cu mai multă speranţă. Sunt extrem de pregătit pentru un joc foarte dificil.

În septembrie va fi o primă linie de analiză, dar în contextul acesta foarte puţin important sunt eu. Important este viitorul naţionalei. Suntem jos, ne simțim mici din multe puncte de vedere, însă nu ăsta ne e nivelul”, a mai precizat Iordănescu.

Iată programul naționalei României, în Liga Națiunilor:

11 iunie: România – Finlanda, ora 21:45,

14 iunie: România- Muntenegru, ora 21:45

23 septembrie: Finlanda – România, ora 21:45

26 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45