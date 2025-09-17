România mai lasă Republica Moldova fără un artist. Cu cine va face echipă Gabriel Nebunu

Republica Moldova. Încă un artist din Republica Moldova se mută cu traiul peste Prut pentru a-şi continua cariera. Este vorba despre tânărul interpret de muzică populară, Gabriel Nebunu.

Interpretul a anunţat pe reţelele de socializare că se mută „peste hotare”, unde are un proiect de amploare şi va începe o nouă etapă în cariera sa.

„Am cântat şi peste hotare. Am avut concerte frumoase în Germania. Cu mii de oameni, chiar festivaluri. La sfârşit de lună cânt mai mult prin România. Şi din toamnă fug cu traiul, Mă mut. Mă mut pentru o perioadă. Pentru că am un proiect peste hotare”, a anunţat anterior artistul.

Gabriel Nebunu a anunţat marţi că va face echipă cu Paul Surigiu – Fuego. Alături de interpretul român, Gabriel Nebunu va fi, începând cu luna octombrie, co-prezentator al emisiunii „Drag de România mea” de la TVR 2.

„Emoţii? Puţin spus. Este chiar o împlinire! Din octombrie, pe micile ecrane. Mă bucur că aici sunt primit cu braţele deschise”, a scris pe Instagram tânărul artist.

Paul Surugiu a declarat că interpretul de peste Prut va fi asistentul său. „Gabriel Nebunu face parte din echipa „Drag de România mea”. E asistentul meu, îmi va lua pulsul în spăatele camerelor, va vorbi cu toţi invitaţii care vor intra în platoul mare al televiziunii române. Sper să avem nişte emisiuni frumoase, care vor începe în luna octombrie. Noi de abia filmăm acum pentru România şi întreaga Basarabie. Fiţi alături de noi!”, a comentat Paul Surugiu.

În Republica Moldova, Gabriel Nebunu se bucură de o carieră în plină ascensiune, umple săli de concerte și încântă publicul cu melodiile sale. Dar tânărul artist este foarte supărat pe unii colegi de breaslă, care i-ar crea obstacole.

Interpretul a făcut declarații surprinzătoare despre atitudinea ostilă din showbizul autohton față de el, dezvăluind, totodată, cine este singurul artist care l-a susținut constant de-a lungul carierei, transmite tv8.md.

În cadrul emisiunii „Iubește Viața” de la TV8, tânărul a povestit că nu îi este ușor să se mențină pe val între artiști. Iar uneori „cade la pământ” din cauza atitudinii de care are parte.

„Nu am să uit niciodată cum vorbeam cu Ion Rață și se apropie interpretul acela consacrat, care are capodopere de cântece și îi spune lui Ion rață „Tu vorbești cu dânsul? Acesta care îmi vrea moartea. Să nu te văd aici, locul tău e la margine””, a mărturisit artistul.

Artistul s-a mai plâns şi pe faptul că a fost umilit în adolescenţă la Colegiul de muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău, din care cauză nu reuşit să finalizeze studiile.

Gabriel Nebunu a mai comunicat că a organizat concertul aniversar la zece ani de activitate scenică la Arena Chişinău, deoarece nu i-au permis accesul la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”.

Gabriel Nebunu nu este singurul artist din Republica Moldova captat de România. De-a lungul anilor, mai multe talente fie că şi-au continuat cariera, fie că au pornit de la zero o carieră de succes în România. Printre aceştia sunt Anastasia Lazariuc, Nina Crulicovschi, Anna Lesco, Irina Rimes şi mulţi alţii.

Mai mulţi artişti talentaţi din Republica Moldova au declarat public că au reuşit să-şi facă o carieră de succes în România, după ce nu le-a reuşit la Chişinău.

În timp ce politicienii au păreri împărţite prvind unittea românească a celor două state, artiştii de pe ambele maluri ale Prutului au făcut cu mult timp înainte unirea. Desigur, o unire spirituală.