Fuego se pregătește să împodobească bradul. Programul concertelor de Crăciun

Fuego este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar acum se pregătește pentru concertele de colinde care vor avea loc în țară. Artistul a explicat când este gata programul.

Cântărețul a postat pe pagina sa de facebook care este programul pentru următoarele săptămâni. ”Eu nu sunt artistul cu industrie mare în spate! Alături de o mică echipă, îmi organizez activitatea în așa fel încât să pot fi performant și să fiu în mijlocul acțiunii! Îmi văd de treabă și mă adresez publicului care iubește ce fac! Nu mă bag cu forța pe gâtul nimănui și mereu am spus că cine nu mă place, are tot dreptul acesta, fără a jigni gratuit, cu lipsă de argumente!

Trăim ani în care e important să crești, să te dezvolți și să cauți mai mult, în așa fel încât să supraviețuiești, să fii relevant, să te întreții din asta și să reușești să îți duci arta la un nivel superior, prin respect față de public, spectacole grandioase, emisiuni! Dincolo de toate, e important să rămâi om! Vă îmbrățișez și mâine vă anunț orașele și locațiile turneului meu de colinde din decembrie!”, a explicat cântărețul.

Pe lângă aceste concerte Fuego mai are de onorat și emisiunea pe care o are la postul public de televiziune. Plus alte evenimente la care este solicitat să participle în calitate de cântăreț. De altfel, tot sezonul estival a fost plin pentru artist și s-a terminat cu recitalul pe care l-a ținut la festivalul Mamaia.

Dar Sărbătorile de iarnă sunt diferite pentru artist care are și câteva melodii special dedicate acestora. Drept urmare este de asteptat ca sălile să fie pline la cântările lui. De asemenea artistul este și un pictor înfocat, deși nu face bani din tablourile lui. Cu toate acestea, pictura îl relaxează și îl ajută să se deconecteze.