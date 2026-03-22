România, din nou țintă pentru propaganda regimului din Rusia. Ce scenariu a lansat Kremlinul despre NATO

România, țintă în discursul mediatic din Rusia despre o presupusă rețea NATO. Presa rusă a publicat recent un material în care lansează o serie de acuzații la adresa României și a altor state NATO, susținând existența unor presupuse planuri militare coordonate împotriva Federației Ruse, potrivit mk.ru.

Publicația mk.ru afirmă că state membre NATO ar dezvolta o strategie comună în mai multe regiuni maritime strategice, inclusiv Marea Neagră, Marea Baltică și zona Indo-Pacific, având la bază utilizarea sistemelor de rachete antinavă Naval Strike Missile (NSM). În articol, aceste sisteme sunt prezentate ca parte a unui așa-numit „coridor militar” care ar viza limitarea accesului naval al Rusiei.

Textul face referire la conceptul militar A2/AD (anti-access/area denial), descris ca o rețea de capabilități menite să restricționeze deplasarea forțelor navale ale unui potențial adversar. În această interpretare, ar fi vizate inclusiv zone din apropierea Mării Baltice și Mării Negre, unde sunt menționate și România și Bulgaria, însă fără dovezi sau surse independente.

Rachetele NSM sunt sisteme antinavă utilizate de mai multe state NATO, proiectate pentru lovirea țintelor maritime la distanțe de până la aproximativ 300 de kilometri. Acestea pot fi instalate pe nave, platforme de coastă sau alte sisteme mobile, fiind concepute în principal pentru misiuni defensive și protecția zonelor litorale.

În același material, presa rusă susține că extinderea acestor sisteme ar face parte dintr-o strategie globală coordonată de Statele Unite, cu extindere și în regiunea Indo-Pacific, unde sunt menționate țări precum Japonia și Australia. Sunt formulate și estimări privind creșterea producției de rachete NSM, interpretate de autorii articolului ca semn al unei escaladări militare, fără documente oficiale prezentate.

De asemenea, este avansată ideea că dezvoltarea acestor capabilități ar echivala cu apariția unei „noi cortine de fier” bazate pe tehnologie militară, afirmație cu caracter politic și nefundamentată factual în materialul citat.

Potrivit Forțelor Navale, sistemele NSM sunt destinate apărării costiere și combaterii amenințărilor navale, fiind integrate în rețele de cooperare militară care permit schimb securizat de date între platforme navale și aeriene, pentru reacții coordonate în situații de securitate maritimă.