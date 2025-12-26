România continuă să se împrumute. Datoria publică a țarii, aproape de 60% din PIB

Datoria guvernamentală a României a crescut în luna septembrie 2025 la 1.095 miliarde de lei, ajungând la 58,9% din PIB și apropiindu-se de pragul de 60%, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor.

Datoria administrației publice a crescut în luna septembrie 2025 la 1.095 miliarde de lei, iar raportul datorie/PIB a urcat la 58,9%, față de 58,3% în luna august. Datele publicate de Ministerul Finanțelor indică menținerea trendului ascendent al îndatorării guvernamentale.

Structura datoriei arată o pondere majoritară a obligațiilor pe termen mediu și lung, care au totalizat 1.031 miliarde de lei. Datoria pe termen scurt a înregistrat o creștere mai moderată, situându-se la puțin peste 64 de miliarde de lei.

Principalul instrument de finanțare al datoriei guvernamentale rămâne emiterea de titluri de stat, care însumează aproape 895 de miliarde de lei din total. Împrumuturile contractate direct reprezintă aproximativ 177 de miliarde de lei.

Din perspectiva monedei de finanțare, datoria este împărțită relativ echilibrat între leu și euro. Datoria denominată în lei se ridică la 504,22 miliarde de lei, cea în euro la echivalentul a 478,25 miliarde de lei, iar obligațiile în dolari americani depășesc 110 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a datoriei administrației publice revine administrației centrale, care cumulează obligații de aproximativ 1.070 de miliarde de lei. Administrația publică locală are un nivel mult mai redus de îndatorare, de circa 25 de miliarde de lei, format aproape integral din datorii pe termen mediu și lung.

Structura datoriei în funcție de deținători arată o ușoară predominanță a creditorilor externi. Datoria externă a administrației publice se ridică la 556,367 miliarde de lei, echivalentul a 29,9% din PIB, în timp ce datoria internă a totalizat 538,656 miliarde de lei, respectiv 29% din PIB, potrivit notificării fiscale din octombrie 2025.