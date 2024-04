Politica România, alături de Republica Moldova, pe calea europeană. Discuții între oficialii celor două țări







Republica Moldova strânge tot mai mult relațiile cu România, mai ales că Basarabia se află și în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Discuții legate de cooperarea dintre cele două state au fost abordate, în cadrul unei întâlnirii oficiale, de vicepremierul pentru Integrare Europeană, din Moldova, Cristina Gherasimov, și ambasadorul României, la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

„Am trecut în revistă rezultatele obținute de Guvern în realizarea reformelor și domeniile în care România ne-ar putea susține pentru a accelera parcursul european. Am vorbit și despre necesitățile Biroului de Integrare Europeană, pentru a asigura coordonarea eficientă a procesului de integrare. Am menționat că mizăm în continuare pe sprijinul politic și economic al României, dar și pe bogata experiență în domeniul integrării europene, pe care autoritățile centrale și locale de peste Prut o pot împărtăși cu omologii din Moldova. România ne-a fost dintotdeauna un prieten fidel și dorim să consolidăm această relație puternică pentru ca, împreună, să ne regăsim în marea familie europeană”, a afirmat Cristina Gherasimov.

România, alături de Republica Moldova în procesul de integrare

De asemenea, partea română a precizat că va fi alături de Chișinău prin fapte și proiecte concrete, a adăugat ambasadorul.

„Am aprofundat modul în care poate aplica experiența în gestionarea procesului de negociere cu Uniunea Europeană și am trecut în revistă proiectele comune care pot fi implementate în domeniul integrării europene, precum și resursele necesare pentru materializarea acestora”, a mai spus Cristian-Leon Țurcanu.

Luna trecută, aflat în vizită, în Moldova, Nicolae Ciucă, lider al PNL, a transmis un mesaj pentru cetățenii Basarabiei.

Mesajul transmis de Nicolae Ciucă

„Vreau să transmit astăzi, de la Chișinău, un mesaj puternic de solidaritate și sprijin în acest context de securitate deosebit de complicat.

Cetățenii Republicii Moldova știu deja că România le este cel mai de încredere partener. Noi, liberalii, am susținut și vom continua sprijinul nostru necondiționat pentru aceștia.

Gândurile mele se îndreaptă, de asemenea, către sutele de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care trăiesc în România și care sunt îngrijorați pentru familiile lor de peste Prut. Vreau să știți că România prețuiește la fel de mult locurile în care v-ați născut.

Republica Moldova este astăzi pe drumul spre aderare la Uniunea Europeană. Este o țară independentă și suverană și e singura care trebuie și poate să își decidă soarta. Am credința că într-o zi, nu foarte departe, vom fi împreună în marea familie europeană”, afirma Ciucă.