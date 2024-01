Cristina Gherasimov, negociatorul-șef al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană

Cristina Gherasimov are 39 de ani şi până acum a fost secretar de stat la Ministerul de Externe şi Integrării Europene. Înainte de a veni la minister, ea a fost consilierul pe politică externă și integrare europeană al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

Cristina Gherasimov va fi și la conducerea Biroului pentru Integrarea Europeană, creat în cadrul Cancelariei de Stat.

„Vicepremierul Nicu Popescu pleacă din această funcție, dar va continua să asiste Guvernul în demersul nostru de integrare europeană. Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, va lua portofoliul de ministru al Afacerilor Externe și vom avea un nou membru al Guvernului, ministra pentru Afaceri Europene, Cristina Gherasimov, care va fi și negociatorul-șef pentru Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, a a anunțat premierul Dorin Recean.

Cristina Gherasimov, negociatorul-șef al Republicii Moldova

Cristina Gherasimov a fost cercetătoare în cadrul Centrului Robert Bosch pentru Europa Centrală şi de Est, Rusia şi Asia Centrală, Consiliul German pentru Afaceri Externe (DGAP).

Aceasta deține un doctorat în științe politice de la Universitatea Rutgers din New Jersey.

Totodată, a administrat Indicele Anticorupţie în Domeniul Apărării la Transparency International Defense and Security Program (UK) şi a lucrat ca analist in cadrul Programului Rusia şi Eurasia la Royal Institute of International Affairs, Chatham House, în Marea Britanie.