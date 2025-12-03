International

Români judecați în Spania, după ce l-au bătut pe primarul orașului în care locuiesc. Riscă patru ani de închisoare

Români judecați în Spania, după ce l-au bătut pe primarul orașului în care locuiesc. Riscă patru ani de închisoarePolitie Spania. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Un cuplu de români și un alt conațional se află în fața justiției spaniole după ce l-ar fi atacat pe primarul orașului Burguillos, Sevilla. Parchetul cere pedepse de până la patru ani de închisoare pentru unul dintre inculpați, acuzați de agresarea primarului Domingo Delgado și a membrilor familiei acestuia.

Trei români, acuzați că au bătut un primar din Sevilla.

Incidentul s-a petrecut pe 9 martie 2022, ca reacție la întreruperea curentului și a apei la locuința celor trei, după ce poliția și un angajat al companiei Endesa au constatat racorduri ilegale la utilități.

Potrivit rechizitoriului, cei trei români, identificați cu inițialele E.A.Z., B.A.V. și A.M.C., s-au dus la domiciliul primarului, unde au început să lovească ușa, să strige amenințări și să-l insulte pe edil. La acel moment, primarul se afla la un priveghi, iar fiica sa l-a anunțat telefonic despre cele întâmplate.

Domingo Delgado a cerut intervenția Gărzii Civile și s-a grăbit spre casă împreună cu fratele său. Ajuns la fața locului, edilul a fost atacat, fiind lovit cu pumnii și picioarele, doborât la pământ și amenințat cu moartea și cu incendierea locuinței.

De la branșament ilegal la agresiune

Cei doi membri ai familiei primarului, printre care și un polițist național aflat în timpul liber, au fost și ei victime ale agresiunii. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a dus la imobilizarea și arestarea atacatorilor.

Ancheta arată că tensiunea a început cu câteva ore înainte, când poliția locală și un tehnician al companiei Endesa au verificat instalațiile de apă și curent de la locuința românilor, descoperind racorduri ilegale. În acel moment, inculpații ar fi amenințat și agresat un polițist local, încercând să împiedice intervenția autorităților.

„Asta nu va rămâne așa”, ar fi strigat unul dintre agresori, potrivit declarațiilor din dosar, amenințând că va reveni pentru răzbunare, potrivit ABC.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Parchetul cere pedepse de până la patru ani pentru cei trei români

Parchetul din Spania solicită pedepse între un an și jumătate și patru ani de închisoare pentru cei trei români, acuzați de ultraj asupra unei autorități publice, agresiune asupra unui agent al statului și vătămare corporală. Procurorii cer, de asemenea, menținerea ordinului de restricție care îi obligă pe inculpați să păstreze o distanță de cel puțin 500 de metri față de Burguillos timp de cinci ani.

Avocatul primarului Domingo Delgado a declarat că agresiunea i-a provocat multiple leziuni, necesitând tratament medical, și a generat un prejudiciu economic pentru primărie, din cauza consumului ilegal de apă și a reparațiilor la instalația frauduloasă. Totodată, se solicită acordarea unei despăgubiri de 2.000 de euro către edil. Procesul, programat inițial pe 2 decembrie 2025, a fost amânat după ce inculpații nu s-au prezentat la termen.

3
